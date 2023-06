Com proposta milionária da Arábia nas mãos, Jorge Jesus espera aceno da CBF pela seleção brasileira

Treinador deixou o Fenerbahçe após vencer a Copa da Turquia e aguarda o Brasil

Depois de ser campeão da Copa da Turquia, Jorge Jesus confirmou a saída do Fenerbahçe. O treinador português tem uma proposta milionária da seleção da Arábia Saudita nas mãos, mas espera por um aceno da CBF para realizar seu grande sonho: dirigir a seleção brasileira.

Conforme trouxe a GOAL, a CBF segue na expectativa por Ancelotti. Ednaldo Rodrigues, presidente da entidade, tenta uma reunião frente a frente com o treinador nos próximos dias para ouvir diretamente do italiano uma resposta definitiva.

Carlo Ancelotti é o plano A e não houve contato com nenhum outro treinador até o momento. Ednaldo Rodrigues trata o tema diretamente e, caso haja uma negativa firme do técnico italiano, é ele quem vai escolher o plano B.

Há pelo menos um ano Jorge Jesus trabalha nos bastidores por esta oportunidade. O português se aproximou de pessoas do dia a dia da CBF e ganhou lobby de alguns ex-jogadores como Julio César e Rivaldo, que gostariam de vê-lo como novo técnico da seleção brasileira.

Depois da conquista da Copa da Turquia, o treinador disse: "Este foi o último dia que representei o Fenerbahçe. A partir de hoje sou treinador desempregado. Vou procurar outras aventuras. Já faz um tempo desde que tomei essa decisão", afirmou o português.

"Não é que não gosto de estar nessa equipe, pelo contrário. Volto a dizer: é um povo muito carinhoso, mas eu tinha decidido que iria esperar por novas oportunidades e, portanto, é isso que vou fazer. Vou para Portugal. Ainda não decidi nada com ninguém, vou esperar aquilo que é meu sonho, que se possa realizar. Vou esperar até o fim", completou o treinador.

Por este sonho, Jorge Jesus colocou todos os clubes que o procuraram nos últimos meses em compasso de espera. O treinador tem em mãos uma oferta de três anos da seleção da Arábia Saudita e os vencimentos giram em torno de 10 milhões de euros por temporada. O treinador gostou da oferta e deixou as coisas encaminhadas, mas deixou claro que não vai assinar nada até ouvir algo definitivo da CBF.

Com a seleção brasileira na Europa, Jorge Jesus se planeja para assistir o duelo contra Senegal, no dia 20 de junho, em Lisboa, em Portugal. A partida acontece na casa do Sporting. Até lá, Ednaldo Rodrigues já deve ter uma posição mais clara em relação a Carlo Ancelotti.