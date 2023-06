Com proposta do Fortaleza em mãos, Marinho espera acordo com o Flamengo por rescisão

Atacante topa abrir mão de alguns valores, mas não quer deixar o clube de "mãos vazias"

O atacante Marinho tem em mãos uma ótima oferta do Fortaleza, mas ainda aguarda acordo com o Flamengo pela saída. Segundo soube a GOAL, o atacante abre mão de alguns valores, mas não quer deixar o clube de “mãos vazias”.

Ainda segundo sabe a reportagem, a postura de Marinho se deve porque o desejo pela saída do jogador partiu do Flamengo. Ou seja, no entendimento do estafe do atleta, o justo é o time carioca pagar pela rescisão de contrato, ou pelo menos por uma parte.

Uma fonte próxima ao jogador revelou a GOAL que a oferta do Fortaleza é muito melhor que a do São Paulo. Segundo sabe a reportagem, os vencimentos giram em torno dos R$ 700 mil entre salários e luvas por um período de 2 anos.

A mesma fonte ressaltou que existe a possibilidade de um desfecho positivo com o Fortaleza, mas o atleta ainda espera um acordo financeiro com o Flamengo. Marinho foi reintegrado ao elenco rubro-negra e treina com os demais jogadores.

Apesar disso, o atacante não está nos planos da comissão técnica de Jorge Sampaoli. Ele tem contrato com o Flamengo até dezembro deste ano. Além do Fortaleza e do São Paulo, Cruzeiro, América-MG e Coritiba também demonstraram interesse no jogador. A proposta do Leão do Pici foi a melhor até o momento.