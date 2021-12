Um dos principais jogadores do Flamengo na temporada, Vitinho, passará por uma artroscopia de reparo no menisco medial do joelho direito. O jogador, que esteve em campo na derrota para o Santos, na última segunda-feira (06), vem sofrendo com incomodo no local desde abril.

Desde a detecção do problema, Vitinho optou por fazer um tratamento convencional, que não o tirasse das partidas. O tempo de recuperação estimado é de três a quatro semanas. Sendo assim, o atleta passará as férias em tratamento.

O sacrifício de Vitinho valeu a pena, já que o meia terminou a temporada como o jogador do elenco que mais deu assistências, foram 15 no total. Além disso, ele anotou 14 gols, chegando a 29 participações em gols, mesmo não sendo titular da equipe.

Vitinho, no entanto, não será o único a passar por uma arstroscopia. O zagueiro Rodrigo Caio e o goleiro César também farão o mesmo procedimento cirúrgico. Vale lembrar que o atacante Pedro passou pela mesma situação recentemente.

Antes de se despedir da temporada 2021, o Flamengo ainda encara o Atlético-GO, na última rodada do Campeonato Brasileiro. O time carioca deve contar com poucos jogadores do elenco princional, uma vez que antecipou as férias da maioria.