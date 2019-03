Com preparação especial, Flamengo tenta quebrar retrospecto ruim na altitude

Desde o início do ano, time vem se preparando para o confronto contra o San José e driblar os efeitos de uma altura de mais de 3.750m

Depois de dois meses entre preparação e jogos do Campeonato Estadual, o Flamengo terá pela frente o primeiro grande desafio da temporada. O time Rubro-Negro estreia nesta terça-feira(05), na Copa Libertadores da América, diante do San José, em Oruruo, na Bolívia.

O confronto é o primeiro passo do time carioca na competição de mais importância do ano. No entanto, o Rubro-Negro terá um grande adversário: a altitude de 3.750 metros. De cinco partidas disputadas nas "alturas", o time carioca saiu vencedor em apenas uma, em 2008 diante do Ciencia, no Peru, com uma goleada de 3 a 0.

A primeira visita do Flamengo ao um time nas alturas aconteceu em 1983, diante do mesmo Bolívar, em La Paz, a equipe comandada por Zico perdeu por 3 a 1. Em 2007, foi a vez do Rubro-Negro enfrentar o Real Potosi, em uma altitude de 4.100 metros acima do nível do mar. Com cilindros de oxigênio, os carioca conseguiram o empate em 2 a 2.



(Foto: Getty Images)

Em 2012, o Flamengo voltou a Potosi, onde foi novamente derrotado, na ocasião, Vanderlei Luxemburgo era o treinador da equipe que levou 2 a 1 do Real Potosi. Em 2014, de novo na Bolívia para reencontra o Bolívar, o Flamengo perdeu por 1 a 0 sob o comando do técnico Jayme de Almeida.

Para dar o primeiro passo no torneio continental com êxito, o Flamengo preparou uma programação especial para os jogadores com acompanhamento individualizado e a realização de exercícios específicos para cada atleta. Além disso, a comissão técnica decidiu chegar na cidade da partida apenas no dia do confronto, uma estratégia para minimizar os efeitos da altitude.

Exercícios respiratórios, medicamentos que aumentam a captação do oxigênio e aparelhos que instimulam os músculos responsáveis pela inspiração são mais alguns cuidados específicos da equipe, que vale ressaltar, também terá o confronto contra a LDU, em Quito, com mais de 2.850 etros pela frente.

Uruguaio Arrascaeta e Piris da Mota atrás. O primeiro deve ser titular novamente pelo lado direito #Flamengo pic.twitter.com/h4IGhUxJbz — Raisa Simplicio (@simpraisa) 3 de março de 2019

A reta final da preparação, no entanto, ficou comprometida, já que a equipe teve que deixar as instalações do Ninho do Urubu e transferir as atividades para a Gávea, que não tem a mesma estrutura do moderno centro de treinmento.

Apesar das dificuldades já conhecidas, Abel Braga sabe que precisa de uma vitória para evitar uma crise desnecessária no comando da equipe. Após a derrota para o Fluminense, na semifinal da Taça Guanabara, a torcida começou a pegar no pé do treinador que ganhou resplado da diretoria, mas precisa de uma boa sequência esta semana para evitar uma saída precoce. Além da estreia na Libertadores, o Flamengo encara o clássico diante do Vasco, no sábado(09), e a LDU, no Maracanã, na quarta-feira(13).

O Flamengo encara o San Jose nesta terça-feira(05), às 19h15(horário de Brasília), o confronto é válido pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América.