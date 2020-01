Com possível venda de Pedrinho, jovens da seleção sub23 gerar mais de R$ 400 milhões

Transferências de promessas da seleção olímpica podem totalizar cerca de 100 milhões de euros

A seleção brasileira sempre foi uma das maiores vitrines do futebol mundial, e os garotos do sub-23 que o digam. Em meio a disputa do torneio pré-olímpico, as transferências de alguns dos jovens da equipe comandada por André Jardine podem chegar a quase R$ 450 milhões no total.

O próximo alvo dos europeus é Pedrinho, do . E com a proximidade do fechamento da janela de transferências para o exterior, a negociação da jovem promessa será definida em breve.

Veja abaixo as principais transferências envolvendo os craques da seleção olímpica:

Transferências dos jogadores da seleção sub-23 ​

1. Reinier

A nova promessa do seguiu os passos de Vinícius Jr. e também foi para o . Como de costume, os merengues vieram forte e pagaram 30 milhões de euros pelo jogador (cerca de R$ 140 milhões).

2. Bruno Guimarães

Um dos craques do Brasileirão 2019 e da seleção sub-23, a revelação do Athlético-PR despertou o interesse de diversos clubes europeus. Quem chegou na frente foi o , da , desembolsando uma quantia de 20 milhões de euros (aproximadamente R$94 milhões).

3. Matheus Cunha

Sem ter atuado em clubes brasileiros, Matheus Cunha chamou a atenção do mundo do futebol atuando pelo Leipzig, da . As boas atuações e os gols pela seleção olímpica fizeram com que o Herta Berlim, também da Alemanha, gastasse 20 milhões de euros (cerca de R$94 milhões) para contar com o atacante.

4. Pedrinho

Outra negociação que gira em torno dos 20 milhões de euros é a de Pedrinho. O craque alvinegro despertou o interesse do , de . O Corinthians também pede essa quantia para liberar o jogador, mas os portugueses ainda não bateram o martelo.

5. Cleiton

O goleiro da seleção sub-23 está muito perto de deixar o e se transferir para a nova potência econômica do futebol brasileiro: o RB . A negociação tem valores na casa dos 5 milhões de euros (23 milhões) e já foi apalavrada entre as duas partes, restando apenas a assinatura do contrato, que deve acontecer a qualquer momento.