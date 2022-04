Com possível novo dono, Milan pode ter R$ 1,5 bilhão para contratações na próxima janela

Ganhar o Scudetto na atual temporada pode ser apenas o começo de uma nova era vencedora do Milan. Enquanto vive a expectativa do título nesta reta final de Campeonato Italiano, o clube da capital também está com negociações avançadas para ser adquirido por um fundo de investimentos árabe que, com uma quantia generosa para contratações, pretende levar a equipe de volta ao topo como uma potência europeia.

Podendo voltar a ganhar um título da Serie A italiana após 11 anos desde seu último, o Milan tem uma boa chance de voltar a se acostumar com o topo nos próximos anos. Isso porque, com negociações já avançadas, segundo o Gazzetta dello Sport, o clube está próximo de ser vendido a um fundo de investimentos com metas altas para os próximos anos.

A Investcorp, empresa do Bahrein, segundo o jornal italiano, deve desembolsar cerca de € 1 bilhão (aproximadamente R$ 5 bilhões) para comprar o Milan e, buscando resultados rápidos, ainda deve injetar um bom dinheiro para reforços já na próxima janela. O aporte nesse primeiro momento deve ser de € 300 milhões (aproximadamente R$ 1,5 bilhão) para contratações

Alguns nomes já estão sendo analisados pelo clube, entre eles Haller, do Ajax, Nkunku, do RB Leipzig, Zaniolo, da Roma, e Tchouaméni, do Mônaco, sendo este último uma peça para para substituir Kessié, que já acertou sua ida para o Barcelona a partir da próxima temporada.

E, enquanto no elenco o Milan pode passar por mudanças quando os investidores assumirem, parte do projeto deve ser mantido, uma vez que a ideia é que a direção de futebol, composta pelos ex-jogadores Paolo Maldini e Ricky Massara, siga como está hoje.

Na atual temporada, o Milan é líder da Serie A com 71 pontos, dois a mais do que a Inter de Milão, segunda colocada. Ainda restam mais cinco jogos para o término, sem confronto direto entre as rivais. No entanto, pela Copa da Itália, as equipes se enfrentaram nesta terça-feira (19), no jogo de volta da semifinal.