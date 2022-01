Com parceria de grupo de Dubai, Monsoon FC se instala em região que revelou R10 e Raphinha

Um projeto inédito no futebol brasileiro promete dar o que falar em 2022. Situado no bairro do Campo Novo, zona sul de Porto Alegre, o Monsoon FC surge na mesma região que foi o berço de grandes nomes do futebol brasileiro como Ronaldinho Gaúcho, Tinga, Fred, e, mais recentemente, Raphinha, destaque na Premier League e da Seleção Brasileira. O clube surge com objetivo de se tornar referência na formação de atletas para o mercado mundial.

O Monsoon FC nasceu através da parceria entre o presidente do clube, o gaúcho Lucas Pires, e o Grupo Monsoon VP International, uma respeitada empresa sediada em Dubai e que tem como CEO Sumant Sharma.

O empresário do ramo de tecnologia participou da criação e venda da Acme Packet (líder no fornecimento global de tecnologia de controle de fronteiras de sessão) para a Oracle (renomada multinacional de tecnologia e informática) pelo valor US$ 2,7 bilhões e tem a proposta de ajudar na construção e estruturação de um clube de forma diferenciada.

Empresário de sucesso, Pires começou no esporte no ramo do MMA, já trabalhando com atletas renomados. Esteve ao lado de Fabrício Werdum quando o lutador conquistou o título de campeão dos peso pesados do UFC.

Em sua carreira empresarial, chegou a vice-presidência de empresas importantes no mundo coorporativo nos Estados Unidos como a MMA Elite, maior fight wear do mundo e a Deluxe Entertainment, maior empresa de pós-produção cinematográfica do mundo, responsável pela realização de filmes como Avatar, Star Wars, Pantera Negra, Titanic, entre outros.

Radicado nos Estados Unidos, o brasileiro explicou um pouco sobre como funcionará a parceria com a empresa de Dubai. Em meio aos negócios recentes envolvendo empresas e clubes brasileiros, Lucas Pires garantiu que o projeto do Monsoon FC será um pouco diferente.

“É claro que todo clube visa a questão comercial. Trata-se de um ingrediente importante para mover qualquer instituição, mas a nossa prioridade é fazer com que os jovens sejam os donos dos seus próprios destinos. Esse é o lema aqui do nosso clube e acredito que isso acabe se tornando um diferencial de mercado. O nosso parceiro de Dubai pensa da mesma forma e isso é fundamental”, disse.

Grande estrutura e possibilidade de disputa do Gauchão já em 2022

O Monsoon FC já conta com um estádio com capacidade para 3500 torcedores, cinco campos de treinamento, academia, fisioterapia, alojamento e refeitório para mais de 200 atletas.

A princípio o projeto irá privilegiar o futebol de base, com foco nas categorias sub-15, sub-17 e sub-20. Esta última, inclusive, tem a possibilidade de disputar o campeonato gaúcho da categoria deste ano. Posteriormente, a inclusão do futebol profissional, o que deverá acontecer ainda em 2022.

“O nosso clube conta com profissionais extremamente competentes e já selecionamos uma série de atletas talentosos para formar uma base forte e capaz de participar das principais competições do país”, disse.

Amistosos preparatórios contra Grêmio e Internacional

Visando a disputa das competições em 2022, o Monsoon FC já realizou uma serie de partidas amistosas, dentre elas confrontos com o Internacional e Grêmio, respectivamente. O presidente do clube aproveitou a oportunidade não só para agradecer os envolvidos como também enfatizou a importância dos confrontos.

“É nesse tipo de partida que o time é testado e evolui. Somos um clube novo e agradecemos a disponibilidade desses gigantes do Rio Grande Sul. O novo projeto se inicia agora e o Monsoon FC dará o que falar”, encerrou.