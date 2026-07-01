Com palavras contundentes... o presidente do Atlético de Madrid põe fim à polêmica sobre o futuro de Álvarez

O presidente do Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, afirmou hoje, quarta-feira, que seu clube não está disposto a vender o jogador da seleção argentina Julián Álvarez durante a atual janela de transferências de verão.

Álvarez havia declarado publicamente, após a partida entre a Argentina e a Áustria na Copa do Mundo de 2026, seu desejo de deixar o Atlético de Madrid para realizar seu sonho.

De acordo com várias reportagens da imprensa, Álvarez quer se transferir para o Barcelona neste verão, mas a declaração que ele fez após a partida contra a Áustria irritou os dirigentes do Atlético.

Serizo disse em declarações à rádio “RNE”, reproduzidas pelo jornal “Mundo Deportivo”: “Ficamos surpresos com o assunto e fizemos o que devíamos fazer: reafirmar que ele é jogador do Atlético de Madrid, que não recebemos nenhuma proposta de nenhuma parte e que, mesmo que houvesse propostas, não temos intenção de vendê-lo”.

Por sua vez, Lamine Yamal, jogador do Barcelona, comentou a polêmica em torno da possível contratação do atacante argentino pelo time catalão durante entrevista ao programa “El Larguero”, da rádio “Cadena SER”, onde afirmou que, caso o jogador venha para o Barcelona, será recebido “de braços abertos”, acrescentando: “Se eu estivesse no lugar dele, faria isso”.

Os clubes Barcelona, Real Madrid e Arsenal demonstraram interesse em contratar o atacante argentino, que tem contrato com o Atlético de Madrid válido até 30 de junho de 2030 e inclui uma cláusula de rescisão no valor de 500 milhões de euros.