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Com palavras contundentes... Hafiz Daraji responde às acusações de que a Argélia e a Áustria teriam manipulado o resultado para eliminar o Irã

Argélia x Áustria
Argélia
Áustria
Copa do Mundo
Suíça x Argélia
Suíça
República Islâmica do Irã
Argélia
Áustria
EUA
Suíça
Canadá
Irã

A partida terminou empatada em 3 a 3

O comentarista argelino Hafiz Draji deu sua opinião sobre as acusações dirigidas à seleção de seu país e à sua contraparte austríaca, após o confronto entre ambas na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

A Argélia empatou com a Áustria em 3 a 3, resultado que garantiu a classificação de ambas as seleções para as oitavas de final da Copa do Mundo e evitou que a seleção árabe enfrentasse a Espanha na próxima fase.

Após a partida, surgiram algumas acusações de conluio e manipulação deliberada por parte das duas equipes para empatar e se classificarem juntas, o que resultou na eliminação do Irã da Copa do Mundo.

Ambas as partes negaram a existência de um acordo prévio para empatar e se classificarem juntas, evitando que a Argélia enfrentasse a Espanha nas oitavas de final.

Por sua vez, Hafiz Draji comentou sobre essa polêmica em sua conta no “X”, dizendo: “Os elementos de uma conspiração no futebol se completam quando duas seleções se aliam para eliminar uma terceira. Já a Argélia e a Áustria não conspiraram contra nenhuma seleção; cada uma alcançou o resultado que atendia aos seus interesses esportivos, o que é um processo legítimo que não viola as regras do jogo”.

Copa do Mundo
Suíça crest
Suíça
SUÍ
Argélia crest
Argélia
ARG

E concluiu: “Quem procura uma conspiração em cada empate ignora que o futebol se decide dentro do campo, e não com especulações e acusações”.



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