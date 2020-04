Com ou sem Copa do Mundo, Messi é o melhor do mundo, diz Mascherano

Para Mascherano, Messi não precisa de uma Copa do Mundo pela Argentina para provar que é o melhor do mundo, sua consistência já faz isso

Lionel Messi e Diego Maradona são dois dos maiores camisas 10 da história do Barcelona e do futebol mundial. Na argentina, existe um debate muito intenso sobre qual dos dois foi o melhor jogador. Os críticos de Leo se agarram ao fato de que ele não conseguiu ganhar títulos relevantes pela seleção argentina, enquanto Maradona ganhou a de 1986.

Mas para Javier Mascherano, companheiro de Messi na seleção e no durante muitos anos, o seis vezes melhor do mundo não precisa provar mais nada a ninguém. Sua espantosa consistência ao longo de mais de dez anos fala por si só.

“Ele não precisa provar nada, ele já demonstra isso há 12 ou 13 anos. É o melhor jogador do mundo com sobra”, disse em entrevista à rádio catalã RAC-1.

Messi chegou a final da Copa do Mundo de 2014, no , mas a não foi capaz de segurar a forte seleção da , que levou a taça. Mesmo não jogando sozinho e chegando tão perto do título, Messi foi bastante criticado na época. Mas Mascherano afirma que mesmo sem a Copa, o atual camisa 10 do Barça continuará sendo o melhor.

“Ganhando um título com seu país ou não, ninguém vai mudar quem é o melhor”, destacou.

Aos 32 anos de idade, Messi ainda terá a oportunidade de disputar, pelo menos, mais uma Copa do Mundo. E do extraterrestre do futebol, é bom não duvidar de nada.

"Ele está em condições de chegar à próxima Copa do Mundo em um nível muito bom", afirmou Masche.

O Chefito já havia se declarado ao seis vezes melhor do mundo anteriormente. Em entrevista à Goal, o volante se mostrou impressionado com a regularidade do companheiro e disse que ninguém na história fez o que Messi continua fazendo.

Se Messi conseguirá dar mais um mundial à Argentina ninguém sabe. Mas o fato é que nada pode apagar tudo o que o ele já fez pelo futebol. Alguns afirmam que o camisa 10 culé não é ídolo em seu país, mas isso não é verdade. Mesmo sem a Copa, Messi sempre será Messi.