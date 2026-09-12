Com o técnico da seleção Jürgen Klopp como testemunha ocular: Noah Atubolu amplia recorde insano de pênaltis contra o Mainz

Sob os olhos do técnico da seleção Jürgen Klopp, os hessianos venceram o clássico contra o 1. FSV Mainz 05 por 3 a 1 (2 a 0).

Atubolu teve grande participação nos três pontos com uma defesa bem-sucedida em sua especialidade, defender pênaltis.

Era o minuto 43, o Frankfurt vencia por 1 a 0 com gol do ex-Mainz Jonny Burkardt, e a equipe da casa teve a grande chance de empatar. O capitão Nadiem Amiri foi para a cobrança.

Noah Atubolu defende o 6º pênalti seguido na Bundesliga

Mas com Amiri aconteceu o mesmo que com os cinco cobradores anteriores que enfrentaram o mago de 24 anos no gol. Ele falhou.

É isso mesmo!Atubolu, que no verão na verdade queria se transferir para a Premier League e acabou chegando ao Frankfurt apenas no Deadline Day, após uma longa novela, defendeu o sexto pênalti seguido na Bundesliga. Antes de Amiri, Romano Schmid, Andre Silva, um certo Florian Wirtz, Kevin Volland e Josip Juranovic já haviam parado no ex-jogador das seleções de base. Em Mainz, Atubolu ampliou assim seu próprio recorde da Bundesliga.

Uma recomendação clara na direção de Klopp para convocá-lo em 17 de setembro para sua primeira lista da DFB para a próxima pausa internacional.

Can Uzun sacramenta a vitória do Frankfurt

No que diz respeito ao andamento, o jogo não poderia ter corrido melhor para os visitantes de Frankfurt. Poucos instantes depois do feito heroico de Atubolu, Can Uzun marcou, praticamente no apito do intervalo, o 2 a 0 para a SGE. Com o 3 a 0 aos 60 minutos, Uzun também encaminhou a vitória. Phillip Tietz fez apenas o gol de honra do Mainz (89).

Atubolu certamente não é imbatível da marca do pênalti. Em 2023 e 2024, ele foi superado por Julian Weigl, Lois Openda e Marvin Ducksch em seus três primeiros pênaltis na Bundesliga.