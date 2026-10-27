A equipe do Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, assumiu a liderança do grupo do Oeste na Liga dos Campeões da Ásia de Elite, dividida com o compatriota Al-Ain, a uma semana do aguardado confronto contra o Al-Hilal, da Arábia Saudita.

O Shabab Al-Ahli venceu o visitante Esteghlal, do Irã, pelo placar de 2 a 0, na partida que reuniu as duas equipes nesta terça-feira, no estádio Rashid, em Dubai, pela terceira rodada da fase de liga da competição asiática de elite.

Matheusão abriu o placar para a equipe emiradense aos 69 minutos de jogo, depois de receber um passe preciso de Sardar Azmoun, mandando a bola para o fundo das redes com uma finalização de primeira.

Aos 84 minutos, Azmoun deu uma nova assistência, mas desta vez para o craque brasileiro Juan Bezerra, que finalizou rasteiro para dentro das redes com o pé direito.

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O gol é o primeiro marcado por Bezerra com a camisa do Shabab Al-Ahli desde que chegou ao elenco durante a última janela de transferências de verão, vindo do Zamalek.

A vitória é a terceira consecutiva da equipe emiradense na competição asiática, elevando sua pontuação para 9 pontos, com os quais ocupa a segunda posição no grupo do Oeste, apenas pelo saldo de gols atrás do compatriota Al-Ain, líder da chave.

A equipe emiradense enfrentará o teste mais difícil na próxima terça-feira, quando visitará o Al-Hilal, no estádio Kingdom Arena, na capital saudita Riad, pela quarta rodada da fase de liga.

Esta partida pode ser decisiva na disputa pela liderança, especialmente caso o Al-Hilal consiga vencer o Al-Shamal, do Catar, nesta terça-feira, pela terceira rodada da fase de liga, já que também elevará sua pontuação para 9 pontos.