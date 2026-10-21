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Ahmed Mansy
Traduzido por

Com o primeiro gol de Bernardo Silva, Real Madrid destrói seu histórico na Liga dos Campeões da Europa

B. Silva
Real Madrid x Leipzig
Real Madrid
Leipzig
Liga dos Campeões
Portugal
Espanha
Alemanha

O astro português liderou o time merengue rumo à vitória

O Real Madrid fez história na Liga dos Campeões da Europa, graças aos primeiros gols de seu novo jogador português Bernardo Silva.

O Real Madrid recebeu o Leipzig nesta quarta-feira, no estádio Santiago Bernabéu, na capital espanhola, pela terceira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

Bernardo Silva abriu o placar para os donos da casa aos 44 minutos da partida, após aproveitar um chute que o goleiro do Leipzig não conseguiu defender, completando para dentro das redes.

O gol foi o primeiro marcado pelo jogador português com a camisa do Real Madrid, desde a transferência para o clube durante a última janela de transferências de verão, vindo do Manchester City.

Desde então, o jogador de 32 anos havia disputado 8 partidas com a equipe da capital espanhola antes do confronto com o Leipzig, sem conseguir marcar nenhum gol.

Segundo a rede "Stats Foot", o Real Madrid, graças a este gol, se tornou o primeiro time a marcar em 45 partidas consecutivas na história da Liga dos Campeões da Europa.

O clube merengue superou o recorde registrado em seu nome, quando marcou em 44 partidas consecutivas na mesma competição entre setembro de 2011 e outubro de 2018.

Vale lembrar que o Real Madrid conseguiu, durante aquele período, escrever uma história excepcional na competição europeia, tendo-a conquistado 4 vezes, sendo 3 delas de forma consecutiva sob o comando do técnico francês Zinedine Zidane.

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