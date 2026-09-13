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Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Com o pé de Lamine Yamal: Raphinha traz de volta a magia de Messi ao Barcelona depois de 9 anos

Levante x Barcelona
Levante
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La Liga
Raphinha
L. Yamal
L. Messi
Espanha
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Argentina

O astro brasileiro segue em grande fase

O brasileiro Raphinha, estrela do Barcelona, trouxe de volta a magia de seu antecessor argentino Lionel Messi ao Campeonato Espanhol, após cerca de 9 anos completos.

O Barcelona visitou o Levante neste domingo, no estádio Ciudad de Valencia, pela quinta rodada da competição do Campeonato Espanhol.

Aos 19 minutos de jogo, Raphinha deu a assistência para o segundo gol da equipe catalã, marcado pela estrela espanhola Lamine Yamal, após um passe rasteiro em profundidade em frente ao gol sem goleiro.

Segundo a rede de estatísticas "Opta", esta participação é a nona que o astro brasileiro proporciona pelo Barcelona, após apenas as 5 primeiras rodadas do Campeonato Espanhol, tendo marcado 6 gols e dado 3 assistências.

A rede destacou que esta é a melhor largada de um jogador no Barcelona, após 5 rodadas do Campeonato Espanhol, em cerca de 9 anos.

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A melhor largada segue sendo do astro argentino Lionel Messi, que participou de 10 gols após 5 rodadas do Campeonato Espanhol na temporada 2017-2018, dos quais marcou 9 gols e deu uma assistência.

Vale lembrar que Raphinha segue como artilheiro do Campeonato Espanhol na atual temporada, com 6 gols, empatado com o francês Kylian Mbappé, estrela do Real Madrid, e o espanhol Sergio Camello, jogador do Rayo Vallecano.

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