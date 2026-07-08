Com o Marrocos na liderança... Jogadores nascidos na Europa dominam as quartas de final da Copa do Mundo após a eliminação do Egito

Os jogadores nascidos na Europa dominam as quartas de final da Copa do Mundo de 2026, apesar da presença da seleção do Marrocos como única representante árabe.

A seleção do Egito foi eliminada da Copa do Mundo nas oitavas de final, ontem, terça-feira, após a derrota para a Argentina por 2 a 3, tornando a seleção do Marrocos a única árabe nas quartas de final.

Apesar disso, o jornal espanhol “AS” confirmou que 85% dos jogadores que se classificaram para as quartas de final nasceram na Europa, incluindo cerca de dois terços dos jogadores da própria seleção marroquina.

O jornal explicou que 18 dos 26 jogadores da seleção marroquina nasceram no Velho Continente: seis na Espanha, outros seis na França, além de três na Holanda e outros três na Bélgica.

Por outro lado, a seleção da Argentina possui o menor número de jogadores nascidos na Europa, com apenas dois: Giuliano Simeone e Nico Baz, nascidos na Itália e na Espanha, respectivamente.

Por outro lado, todos os jogadores das seleções da Noruega e da Espanha nasceram no continente europeu, enquanto 25 dos 26 jogadores da Bélgica, da Inglaterra e da França nasceram na Europa, e 24 jogadores da seleção suíça nasceram no velho continente.

No total, apenas 37 dos 208 jogadores nas quartas de final nasceram fora da Europa: 24 na Argentina, 8 no Marrocos, dois na Suíça e um único jogador na Bélgica, na Inglaterra e na França.