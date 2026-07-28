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Al Hilal v Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

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Com o Inter à frente e um trio da Premier League: astro do Campeonato Saudita acende disputa europeia

Mercado da bola
N. Zeze
Neom SC
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Espanha

O Al-Roshn está prestes a perder mais uma estrela?

Um dos astros do Campeonato Saudita provocou uma disputa entre diversos clubes europeus, interessados em contratá-lo durante a atual janela de transferências de verão.

O jornal saudita "Asharq Al-Awsat" divulgou um relatório do "L'Équipe" francês, no qual confirmou que 5 clubes europeus desejam contratar o francês Nathan Zézé, zagueiro do Neom, na atual janela de transferências de verão.

Encabeçam a lista o clube italiano Inter de Milão, além de 3 clubes da Premier League inglesa, sendo eles Everton, Crystal Palace e Bournemouth, e também a Real Sociedad da Espanha.

O relatório esclareceu que os clubes mencionados ainda não iniciaram as negociações com o Neom, pois desejam obter a aprovação inicial do zagueiro francês antes do início das negociações oficiais.

Por sua vez, Zézé também deseja retornar às ligas europeias na próxima temporada, após uma única temporada no Campeonato Saudita.

O jogador de 21 anos transferiu-se para o Neom durante a última janela de transferências de verão, vindo do Nantes, disputando 32 partidas pela equipe, nas quais marcou dois gols e deu uma assistência.

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