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AFC Bournemouth v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduzido por

Com o golpe de misericórdia: Amine Adli deixa sua primeira marca na Premier League nesta temporada

Bournemouth x Leeds
Bournemouth
Leeds
Premier League
A. Adli
Sparta Prague x Bournemouth
Sparta Prague
Liga Europa
England
Marrocos
Tchéquia

Adly acaba com as esperanças do Leeds

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O marroquino Amine Adli, estrela do Bournemouth, deu o golpe de misericórdia no Leeds United ao marcar o segundo gol aos 90+5 minutos, garantindo a vitória dos donos da casa por 2 a 0, neste sábado, pela nona rodada da Premier League.

O brasileiro Evanilson havia aberto o placar aos 31 minutos, aproveitando um erro do goleiro do Leeds United, James Trafford, na cobrança de tiro de meta, quando a bola chegou a Justin Kluivert, que a passou para Evanilson marcar com facilidade.

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05 de nov. de 2026

BOU

BOU

A partida teve tentativas do Leeds de reagir no placar, mas o Bournemouth manteve a vantagem, antes de Adli — que entrou como substituto aos 88 minutos — desferir o golpe final nos instantes finais.

Com esse gol, Amine Adli elevou sua conta para 3 gols pelo Bournemouth em diferentes competições durante a atual temporada, depois de já ter marcado contra o Milan na Liga Europa e contra o Aston Villa na Copa da Liga Inglesa, antes de balançar as redes do Leeds United na Premier League.

Com essa vitória, o Bournemouth deu sequência aos seus resultados positivos, conquistando o sexto triunfo consecutivo em todas as competições, sem sofrer nenhum gol nessa série, elevando sua conta para 12 pontos, na sétima posição da tabela da Premier League, enquanto o Leeds ficou estacionado nos 11 pontos, na nona posição.

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