Com o gesto da coroa: seleção de Portugal celebra a grande atuação de Trincão contra o Al Wasl

A página da seleção portuguesa na plataforma X reagiu ao brilho do astro Francisco Trincão com seu time, o Al Ahli Saudita, na noite de segunda-feira, quando ele contribuiu para a vitória do "Raqi" por 3 a 1 sobre o Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, em Dubai, pela segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Ásia Elite.

Trincão deu a assistência para o primeiro gol do Al Ahli, ao cobrar um escanteio aos 20 minutos, que Roger Ibañez desviou de cabeça para as redes.





Depois do empate do Al Wasl no fim do primeiro tempo, Trincão voltou a colocar o Al Ahli à frente, com um toque de rara categoria: finalizou em curva numa bola que o goleiro Horkas não conseguiu alcançar, antes de Firas Al Buraikan completar a goleada nos últimos instantes.

A página da seleção portuguesa celebrou a atuação de Trincão diante do Al Wasl, escrevendo: "Trincão assina um gol e uma assistência na vitória do Al Ahli sobre o Al Wasl", e finalizou a publicação com o emoji de coroa.









O Al Ahli conquistou nesta noite sua primeira vitória na Liga dos Campeões da Ásia Elite, depois de ter empatado em 1 a 1 com o Pakhtakor, do Uzbequistão, no mês passado, na rodada de abertura da fase de liga.

Trincão chegou ao Al Ahli na última janela de transferências do verão, vindo do Sporting Lisboa, após negociações árduas e uma disputa acirrada com vários clubes da Europa.