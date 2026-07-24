Tomás Roncero, o famoso jornalista madrilenho do jornal espanhol "As", pediu a Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, o regresso do português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, ao estádio Santiago Bernabéu, casa do clube merengue, oito anos depois da sua saída.

Ronaldo deixou o Real Madrid no verão de 2018 para se transferir para a Juventus, onde permaneceu durante três anos, antes de passar uma época e meia no Manchester United, acabando por fixar-se no campeonato saudita ao serviço do Al-Nassr desde o inverno de 2023.

O jornal "As" publicou um vídeo do jornalista espanhol, no qual este pediu a Pérez a disputa de um jogo amigável com o Al-Nassr antes do início da nova época, com a presença de Ronaldo, para disputar a quadragésima edição da Taça Santiago Bernabéu.

O troféu Santiago Bernabéu é uma competição que o Real Madrid organizava antes do início de cada época, desde 1979, mas que ficou pela trigésima nona edição, realizada em 2018.

As declarações de Roncero surgem para abrir a porta ao regresso da competição e de Ronaldo em conjunto ao estádio Santiago Bernabéu, após oito anos de ausência, sobretudo porque a próxima época será a última do contrato do craque português com o Al-Nassr, o que abre a porta à sua aposentadoria.

Recorde-se que Ronaldo é o melhor marcador da história do Real Madrid, com um registo de 450 golos, marcados ao longo dos nove anos em que vestiu a camisola da equipa merengue, entre 2009 e 2018.