Com o apoio de Iraola... Liverpool entra forte na disputa para arrebatar alvo de Chelsea, Arsenal e United

O Liverpool, comandado pelo treinador espanhol Andoni Iraola, entra com força na corrida pela contratação de Alex Scott, médio do Bournemouth, para reforçar o plantel na próxima época.
Scott desperta o interesse de Arsenal, Manchester United e Chelsea, depois do desempenho notável que apresentou com o Bournemouth na época passada.
Scott falhou apenas um jogo do Bournemouth na Premier League na época passada, tendo a equipa alcançado o sexto lugar e garantido o apuramento para a Liga Europa pela primeira vez na sua história.
O jogador de 22 anos ainda tem dois anos de contrato com o Bournemouth, mas os relatos indicam que recusou um novo contrato do seu clube e pretende abraçar um novo desafio.
É provável que estas notícias despertem o interesse de vários dos grandes clubes da Premier League, e acredita-se que o seu valor ronde os 80 milhões de libras esterlinas.
Emile Heskey, antigo avançado da Inglaterra, acredita, segundo o jornal "Metro", que o Liverpool deveria tentar entrar na corrida pela contratação do jogador inglês, salientando que o antigo treinador do Bournemouth, Iraola, poderia ajudar a convencer Scott a juntar-se a ele no seu novo clube.