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안도니 이라올라 (Andoni Iraola)Getty Images

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Com o apoio de Iraola... Liverpool entra forte na disputa para arrebatar alvo de Chelsea, Arsenal e United

Mercado da bola
A. Scott
Liverpool
Manchester United
Chelsea
Arsenal
Bournemouth
A. Iraola
England
Espanha

Negócio de destaque desencadeia disputa entre os grandes da Premier League

O Liverpool, comandado pelo treinador espanhol Andoni Iraola, entra com força na corrida pela contratação de Alex Scott, médio do Bournemouth, para reforçar o plantel na próxima época.

Scott desperta o interesse de Arsenal, Manchester United e Chelsea, depois do desempenho notável que apresentou com o Bournemouth na época passada.

Scott falhou apenas um jogo do Bournemouth na Premier League na época passada, tendo a equipa alcançado o sexto lugar e garantido o apuramento para a Liga Europa pela primeira vez na sua história.

O jogador de 22 anos ainda tem dois anos de contrato com o Bournemouth, mas os relatos indicam que recusou um novo contrato do seu clube e pretende abraçar um novo desafio.

É provável que estas notícias despertem o interesse de vários dos grandes clubes da Premier League, e acredita-se que o seu valor ronde os 80 milhões de libras esterlinas.

Emile Heskey, antigo avançado da Inglaterra, acredita, segundo o jornal "Metro", que o Liverpool deveria tentar entrar na corrida pela contratação do jogador inglês, salientando que o antigo treinador do Bournemouth, Iraola, poderia ajudar a convencer Scott a juntar-se a ele no seu novo clube.


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