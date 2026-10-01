O Campeonato Árabe de Clubes está perto de voltar à vida, após uma ausência de 4 anos completos, com a presença do atual campeão, o clube saudita Al-Nassr, direto da capital egípcia, o Cairo.

O jornal saudita "Asharq Al-Awsat" afirmou que o Campeonato Árabe de Clubes será realizado na capital egípcia, o Cairo, durante o verão de 2027, com a participação dos clubes mais importantes do mundo árabe.

O saudita Al-Nassr aparece no topo desses clubes, já que participará do torneio na condição de atual campeão da última edição, após ter vencido o compatriota Al-Hilal na partida final.

A última edição do Campeonato Árabe havia sido realizada no Reino da Arábia Saudita, há 4 anos, mais precisamente em 2023, com a participação de diversos grandes clubes do mundo árabe.

De acordo com o jornal saudita, a próxima edição contará com a participação dos clubes que detêm o título de campeão nacional em seus países, sem revelar o número desses clubes ou o formato do torneio até o momento.

Vale lembrar que o nome do torneio esteve associado a um possível retorno em mais de uma ocasião ao longo dos últimos anos, sem que ele viesse à luz, diante do verão congestionado com grandes competições, a exemplo da Copa do Mundo de Clubes de 2025 e a de seleções de 2026.