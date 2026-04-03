O Al-Nassr sonha em dar continuidade à sua série de vitórias na Liga Saudita Roshen, rumo ao título que não conquista há sete anos, quando retomar as partidas da competição, após o término da pausa internacional do último mês de março.
O Al-Nassr, líder da liga saudita com 67 pontos, recebe o Al-Najma, lanterna da tabela com 8 pontos, nesta sexta-feira, no Estádio Al-Awal Park, pela 27ª rodada da Liga Roshen.
O “Al-Alamy” conta, diante do Al-Najma, com seu histórico perfeito nas partidas disputadas logo após a pausa internacional, o que o torna o campeão da Liga Saudita nesse quesito durante a atual temporada.
De acordo com o jornal saudita “Al-Riyadiah”, o Al-Nassr continua sendo o único time que conseguiu vencer a primeira partida da Liga Roshen após a pausa, em todas as três janelas internacionais da atual temporada.
As competições da Liga Saudita foram interrompidas devido à pausa internacional da FIFA nos meses de setembro, outubro e novembro do ano passado.
Já a quarta pausa ocorreu em dezembro passado, devido à Copa Árabe de 2025 no Catar, mas não foi uma pausa internacional geral da FIFA, como nas três pausas anteriores.
O Al-Nassr venceu o Al-Khaloud por 2 a 0 na segunda rodada, após a pausa de setembro, o Al-Fateh por 5 a 1 na quinta rodada, após a pausa de outubro, e o Al-Khaleej por 4 a 1 na nona rodada, após a pausa de novembro.
Ao contrário do Al-Nassr, nenhuma outra equipe alcançou a pontuação máxima em suas partidas após a pausa internacional, já que três equipes somaram 7 pontos, com duas vitórias e um empate: Al-Hilal, Al-Ittihad e Al-Taawoun.
Por outro lado, apenas duas equipes somaram 6 pontos após a pausa internacional, com duas vitórias e uma derrota: Al-Khaleej e Al-Hazm; enquanto Al-Ahli e Al-Shabab somaram 5 pontos, com uma única vitória e dois empates.
Vale lembrar que o Al-Nassr enfrenta forte concorrência pelo título do Campeonato Saudita nesta temporada, vinda do Al-Hilal, segundo colocado, que está apenas 3 pontos atrás, e do Al-Ahli, que está 5 pontos atrás.