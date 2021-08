Com nome no BID, Campaz é relacionado por Felipão para encarar o Flamengo

Campaz foi inscrito com a camisa de número sete, eternizada no Grêmio por Renato Portaluppi

Anunciado oficialmente como reforço do Grêmio, o meia atacante colombiano Jaminton Campaz teve o seu nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF no início da noite desta terça-feira. Com condições legais para estrear pelo tricolor gaúcho, Campaz já foi relacionado para a partida desta quarta-feira, contra o Flamengo, no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil.

Campaz foi inscrito com a camisa de número sete, eternizada no Grêmio por Renato Portaluppi. Como jogador gremista, Renato foi protagonista nas conquistas da Libertadores da América e do Mundial de Clubes, em 1983. Renato, além de ser ídolo como jogador, também é ídolo como treinador: foi ele o técnico gremista nas conquistas da Copa do Brasil de 2016 e Libertadores de 2017.

Na noite desta quarta-feira, Renato Portaluppi vai retornar à Arena do Grêmio, local que foi sua casa nos últimos cinco anos, só que desta vez como visitante, treinando o Flamengo.

“É difícil falar, realmente vai ser um sentimento estranho, eu me criei dentro do Grêmio, ajudei a conquistar títulos como jogador e treinador. Até uns quatro meses atrás eu estava lá, durante quase cinco anos. Então, o torcedor sabe que eu tenho um carinho muito grande por eles, todo mundo sabe que eu sou gremista e gosto muito do grupo que está lá”, destacou Renato Portaluppi, na sua última entrevista coletiva.

Mas se de um lado há Renato Portaluppi, treinador que mais comandou o Grêmio até hoje, com 411 jogos, do outro há Luiz Felipe Scolari, que também ganhou a Libertadores de 1995, Copa do Brasil em 1994 e Campeonato Brasileiro de 1996, todos estes títulos como treinador gremista.

Felipão é o terceiro técnico que por mais tempo comandou o tricolor gaúcho na história e, se cumprir o seu contrato, que vai até dezembro de 2022, vai ultrapassar Renato Portaluppi. O segundo técnico que mais tempo comandou o Grêmio é Oswaldo Rolla, com 383 partidas.

Vencer o Flamengo nesta quarta-feira, além de ajudar na busca da classificação, vai também consolidar uma sequência de vitórias: já são duas seguidas no Campeonato Brasileiro, contra Cuiabá e Bahia. Também vai ajudar na autoestima dos jogadores, que ainda lutam para tirar o time da zona do rebaixamento no Brasileiro.

“Nós não estamos pensando apenas no Flamengo do Renato, mas vamos receber o Renato de braços abertos porque aqui é sua casa também, e vamos enfrentar o Flamengo baseado no que nós conhecemos, da nossa possibilidade de jogar uma partida interessante, de jogar com o Flamengo dentro de casa, respeitando, mas mostrando as nossas condições ao Flamengo também”, destacou Luiz Felipe Scolari, em sua última entrevista coletiva.

Para o confronto desta quarta-feira, Felipão terá, além da estreia de Campaz, os retornos do zagueiro Geromel e do atacante Ferreira, que estavam entregues ao departamento médico e voltam a ser relacionados.