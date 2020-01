Com Neymar em 'mini-férias', PSG goleia e avança na Copa da França

Sem o craque brasileiro, que curtiu mini-férias no Brasil, o Paris Saint-Germain venceu o Linas-Montlhery por 6 a 0 e avançou na Copa da França

Mesmo sem Neymar, que curte uma mini-férias, o venceu com facilidade pela Copa da , na tarde deste domingo (5). A equipe bateu o Linas-Montlhery por 6 a 0 e garantiu a classificação em pleno Stade Robert Bobin.

Adil Aouchiche, Edinson Cavani (2), Pablo Sarabia (2) e Choupo-Moting marcaram para o visitante no confronto que teve um time alternativo dos parisienses em campo. Veja, abaixo, os dois gols do centroavante uruguaio no confronto.

🇫🇷 GOOOOOOOOOOOOOOL DO PSGG!!! CAVANI FAZ O TERCEIROOOO!!!!#COPADAFRANÇAFOXSPORTS pic.twitter.com/A2ujmsbC8k — Central FOX Brasil (@CentralFoxBR) January 5, 2020

Neymar se ausentou do jogo após curtir mini-férias no Brasil. O craque foi liberado, assim como os demais colegas de elenco, para um período de folga.

O atacante aproveitou o período e viajou ao país natal para curtir a virada do ano ao lado de amigos em Barra Grande, no sul da . Thomas Tuchel falou sobre as festas do atleta.

“Ele teve férias, como todos os outros, e as férias são para aproveitar. Isso não me incomoda”, declarou o técnico às vésperas do triunfo sobre o Stade Robert Bobin.

Mesmo que estivesse em boa condição física, Neymar nem sequer apareceu entre os reservas da equipe. O craque deve voltar a jogar no próximo compromisso do time francês na temporada, que será na quarta-feira (8), diante do , pelas quartas de final da Francesa.