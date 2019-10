Com moral! Rodrygo é o melhor jogador nascido neste século, diz estudo

O jovem, ex-Santos e hoje Real Madrid, vem ganhando destaque; dentre os nascidos a partir de 2000, Sancho supera Vinícius Jr

Rodrygo chegou ao e rapidamente já ganhou a admiração do técnico Zinedine Zidane. Também demonstrou que pode ser decisivo. Com apenas 18 anos, precisou de menos de dois minutos para fazer um gol em sua estreia no time profissional. O jogador revelado pelo , e comprado pelos merengues por 45 milhões de euros, tornava-se, naquela partida contra o Osasuna, o primeiro atleta nascido no Século XXI a balançar as redes pelos Blancos.

E segundo o mais novo estudo divulgado pelo CIES Football Observatory, Rodrygo é tido como o melhor jogador nascido a partir de 2001 considerando os principais torneios de futebol na Europa. A pesquisa levou em conta fatores como rigor, recuperação, distribuição, chances criadas e finalizações, contando também com dados levantados junto à Opta para alcançar uma conclusão.

O gol marcado por Rodrygo foi o único anotado pela joia santista até o momento, no único jogo disputado por ele até aqui. É o mesmo número, por exemplo, de Vinícius Júnior, que entrou em campo sete vezes nesta temporada e agora busca se firmar de vez como um jogador do Real Madrid, um ano após ter vivido situação parecida à de seu compatriota mais jovem.

Rodrygo e Vinícius entram na lista final do Prêmio Golden Boy

Embora já não conte mais com a boa vontade de ser visto como “xodó”, e conviva agora com uma pressão maior dentro do Bernabéu, Vinícius Júnior também foi classificado como um dos melhores jovens do futebol no estudo. Considerando os atletas nascidos em 2000, o ex-flamenguista é o quinto melhor da lista, que demonstra também o bom trabalho de base que vem sendo realizado na nos últimos anos: o estadunidense-holandês Kik Pierie, do , é o único jogador acima de Vinícius que não é inglês. Max Aarons ( , 4º na lista), Ryan Sessegnon ( , 2º) e Jadon Sancho ( , 1º) completam a lista.

Rodrygo é o único nascido em 2001, marco oficial do início do novo século, a integrar o top-20 mostrado no estudo. Mais um raio que caiu na Vila Belmiro, e que mostra com a bola no pé o quão grande ainda pode ser.