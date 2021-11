Com moral na seleção, Raphinha empilha gols no Leeds e confirma ótima fase

Sensação da seleção brasileira na última data Fifa, Raphinha tem dado todos os motivos do mundo para seguir marcando presença entre os escolhidos por Tite. Neste domingo (07), em cobrança de falta, ele abriu o placar no empate em 1 a 1 diante do Leicester City, pelo Campeonato Inglês.

45% - Raphinha marcou 45% dos gols do Leeds na Premier League na atual temporada (5/11). É a maior porcentagem de um jogador em algum dos times que marcaram ao menos 10 gols no torneio. Talismã. https://t.co/6mVnhuu0mj — OptaJoao (@OptaJoao) November 7, 2021

Este foi o quinto gol de Raphinha com a camisa do Leeds em 10 jogos na atual temporada. Segundo dados do Opta João, ele é o responsável por 45% dos gols do time na Premier League. Atualmente, a equipe de Marcelo Bielsa ocupa 15ª posição na tabela de classificação.

Assim como Neymar, ao balançar as redes neste domingo (07), Raphinha prestou homenagem a Marília Mendonça, que faleceu após a queda de um avião em Minas Gerais. O jogador levantou a camisa e mostrou a frase "descanse em paz, Rainha da sofrência".

Pela Premier League, Raphinha mais uma vez balançou a rede pelo Leeds.



Na comemoração prestou homenagem à Marília Mendonça. 💔 pic.twitter.com/7K6qiW8iCQ — ⚽ (@DoentesPFutebol) November 7, 2021

Motivado e em grande fase, Raphinha é aguardado nesta segunda-feira (08), na apresentação da seleção brasileira que inicia os preparativos para encarar a Colômbia e a Argentina, nos dias 11 e 16 de novembro, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.