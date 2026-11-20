Compartilhar Siga GOAL no Google

Mikel Arteta tomou a medida extraordinária de interferir nos hábitos de seus jogadores do elenco principal e até dos próprios filhos no Fantasy Premier League. O técnico do Arsenal quer impedir que informações táticas cheguem ao público antes do início das partidas.

Publicidade

Como uma transferência no FPL revelou a escalação do Arsenal

A escalação do Arsenal vazou inadvertidamente mais de 24 horas antes do jogo fora de casa contra o Liverpool, no início deste mês, por meio de atividades no Fantasy Premier League (FPL). Apesar de não jogar desde o início de outubro por causa de uma lesão na parte posterior da coxa, o ponta Christos Tzolis colocou a si mesmo de volta em seu time no FPL e lhe deu a braçadeira de capitão antes da viagem a Anfield.

Perfis nas redes sociais analisam regularmente os times e as transferências dos jogadores no FPL em busca de pistas sobre escalações. Quando o prazo na manhã de sábado revelou a escolha de Tzolis, observadores perceberam a pista antes de sua surpreendente entrada como titular contra o Liverpool, após um mês afastado.

Inicialmente, Tzolis tinha a si mesmo, Riccardo Calafiori e Ezri Konsa em seu time. Depois, usou o curinga antes do jogo seguinte do Arsenal em casa, contra o Hull, para retirar todos os jogadores do clube.

Arteta confirma medidas com elenco e família

Conhecido por manter seus planos táticos em sigilo, o espanhol interveio diretamente no elenco e em casa para impedir a seleção de jogadores do Arsenal no FPL.

Publicidade Publicidade

Questionado sobre com quem havia conversado a respeito das restrições no FPL, Arteta disse: “Com Christos, com o elenco e com meus filhos também.”

Tópicos relacionados

Ao explicar como o assunto chegou à sua casa, o técnico do Arsenal acrescentou: “Eles também estão sempre me perguntando sobre isso. Porque querem saber. É um assunto. Esse é mais um exemplo do tipo de coisa que está acontecendo na nossa sociedade agora, e é algo novo.”

Por que o sigilo continua crucial para o Arsenal

Pequenas mudanças no fantasy podem rapidamente alertar os adversários na era digital, o que torna o sigilo interno fundamental para a confiança no elenco de Arteta.

Publicidade

Ao falar sobre a necessidade de proteger seus preparativos, ele explicou: “Não tínhamos lidado com isso [antes], e eu queria implementar novas medidas. Mas, obviamente, a confidencialidade é fundamental, porque se trata de confiança e do que você está tentando fazer, e isso deve ser mantido em absoluto segredo.”

Arteta prometeu evitar novos episódios: “Vamos tomar medidas para garantir que isso não aconteça.” Questionado se as medidas já estavam em vigor, respondeu: “Sim.”

Publicidade

Mais sigilo sobre a escalação do Arsenal

Com as restrições de Arteta em vigor, os jogadores do Arsenal e os familiares do técnico devem evitar selecionar atletas do clube no FPL daqui para frente. O uso do curinga por Tzolis para retirar esses jogadores antes do confronto com o Hull mostra que o elenco já está cumprindo a regra.

Nos próximos jogos, Arteta espera que a medida rigorosa impeça perfis nas redes sociais de descobrir retornos de jogadores lesionados ou surpresas na escalação antes da divulgação oficial dos times.