Reportagens da imprensa revelaram detalhes do novo contrato do astro egípcio Mohamed Salah com o Beşiktaş, após o acordo para sua transferência para o clube na próxima temporada.

Reportagens da imprensa já haviam revelado a existência de negociações intensas entre o Beşiktaş e o astro egípcio para que ele se transferisse para o clube sem custos, após sua saída do Liverpool no final da última temporada.

O jornalista confiável Santi Ona afirmou que o Beşiktaş chegou a um acordo verbal com Mohamed Salah para que ele se junte ao time durante a janela de transferências de verão, com um contrato de uma temporada, incluindo uma cláusula que permite a prorrogação por mais um ano.

Salah receberá um salário anual de 10 milhões de euros, além de 2 milhões de euros em bônus, o que significa que ele receberá, no máximo, metade do que ganhava no Liverpool (cerca de 24 milhões de euros).

Reportagens da imprensa haviam revelado o desejo do jogador de 34 anos de assinar um contrato válido por três temporadas, com um salário anual de 15 milhões de euros, o que acabou não se concretizando.

O Beşiktaş será o sétimo clube pelo qual Mohamed Salah jogará em sua carreira, depois de ter defendido o Al-Mokawloon Al-Arab, o Basel suíço, o Chelsea, a Fiorentina, a Roma, além de sua passagem mais marcante pelo Liverpool.

Salah jogou pelo Liverpool por nove anos, entre 2017 e 2026, período em que conquistou inúmeras conquistas individuais e coletivas, com destaque para dois títulos da Premier League e um da Liga dos Campeões.