Com Messi, Daniel Alves e Neuer, e sem Mehrez e Piqué: o time dos sonhos de Pep Guardiola

Técnico do Manchester City escolheu apenas os jogadores que atuaram sob o seu comando

O técnico espanhol Pep Guardiola, atualmente no comando do Manchester City, montou o seu time dos sonhos, sem surpreender os torcedores e a imprensa.

Como equipe ideal, o treinador acabou deixando de fora nomes como Cristiano Ronaldo, Neymar, Mehrez e Piqué, mas incluiu os principais jogadores que brilharam sob o seu comando. Confira!

QUAL É O TIME DOS SONHOS DE GUARDIOLA?

Com sistema 4-3-3, a equipe de Guardiola conta apenas com jogadores que atuaram sob o seu comando no , de Munique e .

Goleiro: Manuel Neuer - atualmente no Bayern de Munique



O técnico espanhol escolheu o gigante alemão como o melhor goleiro com quem jogou em sua carreira de treinador. Uma escolha esperada especialmente com a diferença de nível com o restante dos goleiros treinados por Pep.

Lateral direito: Daniel Alves - atualmente no



Pep viu que o brasileiro Alves é o melhor lateral-direito do mundo durante seu período de treinamento no Barcelona, onde conquistou diversos títulos e tornou-se ídolo.

Zagueiros: Jerome Boateng (atualmente no Bayern de Munique) e Puyol (ex-Barcelona)



O jogador alemão é considerado uma escolha um tanto surpreendente por Pep, mas o escolheu para ser o primeiro zagueiro de sua equipe dos sonhos.



O ex-defensor da e Barcelona foi a escolha de Pep Guardiola para a segunda posição de zagueiro em sua equipe.

Lateral esquerdo: Phlipp Lahm (ex-Bayern de Munique)



Pep é considerado um dos treinadores mais importantes que influenciou a carreira de Philipp Lahm, pois mudou a sua posição em campo da direita para a esquerda durante a sua passagem no Bayern de Munique.

Meias: Xavi Hernandez (ex-Barcelona), Andres Iniesta (ex-Barcelona) e Kevin De Bruyne (atualmente no Manchester City)



Xavi Hernandez definitivamente está presente neste plantel, pois foi a razão por trás da implementação da filosofia de Pep no Barcelona, onde conquistou diversos títulos.



Certamente, se Xavi foi escolhido, não podemos esquecer Iniesta, que está naturalmente presente na formação do melhor time formado da história do técnico espanhol. O meia deixou o Camp Nou após 22 anos e 31 títulos levantados.



Pep vê em De Bruyne o novo vislumbre de esperança em sua carreira de treinador. O jovem do Manchester City, atual equipe comandada pelo técnico, é a grande promessa e foi escolhida para completar a dupla com Xavi e Iniesta.

Atacantes: Sergio Aguero (atualmente no Manchester City), Lionel Messi (atualmente no Barcelona) e Samuel Etoo (ex-Barcelona)



O artilheiro das equipes de Pep Guardiola está naturalmente na lista principal do time dos sonhos, apesar de ter sido ameaçado na chegada de Gabriel Jesus ao clube.



Leo Messi não poderia ficar de fora da lista de Guardiola. O técnico nunca escondeu a sua admiração e encantamento pelo futebol do craque argentino, que o ajudou a conquistar diversos títulos e marcando o seu nome na história do clube catalão.



Apesar de todas as diferenças entre eles, Samuel Eto'o é o melhor atacante que ele viu sob seu comando, apesar de Pep ter sido o motivo da saída do jogador camaronês do Barça.