Com Messi, Argentina convoca atletas para amistoso contra o Brasil

Jogador do Barcelona retornar à seleção depois de cumprir suspensão por declarações polêmicas na Copa América

A divulgou no início da tarde desta quinta-feira (31) os nomes da pré-lista para os amistosos de novembro contra o e nos dias 15 e 19, respectivamente. Para a última data Fifa do ano, a Albiceleste contará com o retorno de Lionel Messi, que cumpriu os três jogos de suspensão da seleção após as fortes declarações contra a arbitragem na , no Brasil.

Sem jogar com sua seleção desde a expulsão contra o , na disputa pelo terceiro lugar da Copa América, o hermano reencontra a seleção brasileira após afirmar que o título do torneio estaria “armado para o Brasil”.

Além de Messi, a Argentina terá a volta de Sergio Agüero, como a Goal noticiou na última quarta-feira. No entanto, a dupla do , Ángel Di Maria e Mauro Icardi, não está entre os 26 nomes chamados pelo treinador Lionel Scaloni apesar da grande fase na . Confira a lista provisória, que deve ser reduzida até 23 nomes nos próximos dias:

Goleiros

Agustín Marchesín - FC

Juan Musso -

Emiliano Martínez -

Esteban Andrada -

Defensores

Juan Foyth -

Renzo Saravia - FC Porto

Nicolás Otamendi -

Germán Pezzella -

Marcos Rojo -

Walter Kannemann -

Nicolás Tagliafico -

Nehuén Pérez - Famalicão

#Convocatoria Lista de convocados de la Selección Mayor y Sub 23 para la doble fecha FIFA de noviembre. pic.twitter.com/Rrqj2vechK — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) October 31, 2019

Meias

Guido Rodríguez - América-MEX

Giovanni Lo Celso - Tottenham

Leandro Paredes -

Nicolás Domínguez - Vélez Sarsfield

Rodrigo De Paul - Udinese

Marcos Acuña -

Roberto Pereyra -

Lucas Ocampos -

Atacantes