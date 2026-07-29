O projeto "FIFA Forward Enterprise" continua a tomar forma, com o presidente da Federação Internacional de Futebol, Gianni Infantino, buscando convencer as 211 federações associadas à FIFA das vantagens dessa nova estrutura comercial.

Essa empresa, que pretende unificar algumas das atividades econômicas do órgão administrativo mundial, tem como objetivo permitir que a FIFA atraia investidores do setor privado, ao mesmo tempo em que promete aumentar o financiamento destinado ao desenvolvimento do futebol.

A FIFA anunciou, em comunicado oficial nesta terça-feira, que seu presidente, Gianni Infantino, pretende vender participações da Copa do Mundo na forma de ações a investidores do setor privado.

A questão ainda é extremamente delicada, na esteira das críticas da União das Associações Europeias de Futebol (Uefa) e das acusações de um possível desmembramento gradual dos ativos comerciais da Copa do Mundo, além de ameaças de boicote ao Mundial.

De acordo com as últimas informações vindas do site Politico, reproduzidas pela rede "Foot Mercato", o fundo Thrive Capital, liderado por Joshua Kushner (um empresário americano), irmão de Jared Kushner, genro do presidente americano Donald Trump, busca estabelecer parcerias com fundos soberanos, grandes instituições financeiras e investidores da Europa, Ásia e América Latina para construir uma base de investidores global e diversificada.

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) também pretende nomear um líder interino para administrar o projeto FIFA Forward Enterprise, que ficará sob a supervisão de um conselho de administração.

Ao mesmo tempo, segundo os relatos, Gianni Infantino gravou uma mensagem em vídeo dirigida às 211 federações associadas para apresentar a proposta diretamente a elas.

Espera-se que o processo ocorra em duas etapas: a primeira, a votação sobre a continuidade do projeto FIFA Forward Enterprise, seguida de uma decisão individual de cada federação associada quanto à possibilidade de aderir a essa estrutura.