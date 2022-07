Com menor folha da Série A, Goiás aposta em Pedro Raúl e Jair Ventura por permanência

Clube esmeraldino tem folha salarial de R$ 2,4 milhões por mês. Diretoria vê bom trabalho de vice-artilheiro do Brasileirão e da comissão técnica

O Goiás trabalha em 2022 com o intuito de seguir na elite do futebol brasileiro. Com o menor orçamento da atual edição do Brasileirão, o clube faz uma campanha dentro do planejado até aqui.

A GOAL apurou com uma fonte ligada à diretoria do clube que a folha salarial mensal do futebol profissional é de R$ 2,4 milhões. As principais estrelas do esporte recebem mais de 60% deste valor por mês — casos de Yuri Alberto, Gabigol, Hulk e Dudu.

Mesmo com um orçamento reduzido, a equipe ocupa a 14ª colocação do Brasileirão, à frente de América-MG, Avaí, Cuiabá, Atlético-GO, Juventude e Fortaleza. A pontuação é a mesma do Coritiba — 22 pontos —, que está na 13ª posição do torneio. O foco da diretoria é permanecer na Série A em 2023.

A campanha dentro das expectativas internas são atribuídas a dois personagens nos bastidores do Serra Dourada: Pedro Raúl e Jair Ventura. A diretoria do Goiás reconhece o bom trabalho feito por todos no cotidiano do clube, mas crê que a dupla tem sido crucial para a pontuação obtida pelo clube em 2022.

O centroavante é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro com dez gols marcados, mesmo número de Jonathan Calleri, do São Paulo, e atrás somente de Germán Cano, do Fluminense, com 12 gols. O atleta de 25 anos, que está emprestado ao Goiás pelo Kashiwa Reysol, do Japão, ainda se responsabilizou por uma assistência neste período.

Goiás EC

O bom futebol do jogador faz com que ele tenha participado de 11 dos 21 gols do Goiás na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Isso é o equivalente a 52,38% dos gols da equipe na competição nacional.

O trabalho de Jair Ventura também é enaltecido nos bastidores do Goiás. O técnico se responsabiliza pela forma de jogar da equipe e é visto como um nome experiente para evitar um descenso do time em 2022.

O treinador já ajudou três equipes a se livrarem de um rebaixamento na elite do futebol nacional. Ele guiou o Botafogo na luta contra a degola em 2016, evitou a queda do Sport em 2020 e foi fundamental para a permanência do Juventude na Série A de 2021.

Em 2022, ele tem a incumbência de manter o Goiás na Série A do Brasileirão. O técnico foi contratado pelo clube em abril deste ano justamente com o intuito de manter a equipe na primeira divisão do futebol nacional.