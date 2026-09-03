O Barcelona iniciou movimentações intensas para assegurar o futuro de seu jogador egípcio Hamza Abdelkarim, após realizar uma reunião com o agente do atleta, em um passo que visa chegar a um acordo sobre a renovação do contrato do jogador e o aumento do valor da cláusula de rescisão em seu contrato.

De acordo com o que noticiou o jornal espanhol "Sport", os dirigentes do Barcelona se reuniram há dois dias com Cristian Emil, agente do atacante egípcio, na cidade esportiva do clube, a fim de traçar as linhas gerais de um novo contrato, em meio a negociações que avançam de forma positiva.

O Barcelona considera necessário melhorar as condições do contrato de Hamza Abdelkarim, diante da grande convicção dentro do clube sobre o potencial do jogador, que se destacou fortemente desde o início da temporada.

Barcelona se movimenta para elevar a cláusula de rescisão

Hamza Abdelkarim possui atualmente uma cláusula de rescisão no valor de 15 milhões de euros, quantia considerada baixa pelo Barcelona em comparação com o potencial e a evolução do jogador, já que o clube catalão busca elevá-la para 150 milhões de euros.

O jogador egípcio chegou ao Barcelona vindo do Ahly por apenas 1,5 milhão de euros, antes de deixar sua marca de forma evidente desde sua chegada, encerrando o período de preparação de verão como artilheiro da equipe após marcar 4 gols.

Um episódio doloroso

A diretoria do Barcelona não deseja arriscar a possibilidade de saída do jogador pelo valor de sua cláusula de rescisão atual, especialmente com sua evolução contínua, o que levou o clube a iniciar rapidamente as negociações a fim de chegar a um novo acordo e proteger um dos talentos mais destacados descobertos pelo departamento de scouting.

Este passo também surge diante da recente experiência do Barcelona com o jogador Pedro Fernández Sarmiento, conhecido como Dro, que se transferiu para o Paris Saint-Germain em janeiro passado após o pagamento do valor de sua cláusula de rescisão de 6 milhões de euros, algo que o clube catalão considerou uma "traição".

Segundo relatório anterior do "Sport", a forma como o meia-atacante deixou o clube foi dolorosa para o Barcelona, e Hansi Flick expressou seu pesar pela saída do jogador, dizendo: "Se alguém quiser jogar pelo Barcelona, precisa viver e respirar as cores do clube com toda a sua alma".

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Elogios ao comportamento e à adaptação de Hamza

Não são apenas as capacidades técnicas de Hamza Abdelkarim que agradam aos dirigentes do Barcelona, pois os relatos indicam que o clube também valoriza seu comportamento e seu profissionalismo, tanto dentro quanto fora de campo.

O jogador se distingue por sua personalidade tranquila longe do gramado, enquanto demonstra uma personalidade forte durante as partidas, além de ter mostrado disposição para trabalhar sob o comando do treinador Hansi Flick e fazer tudo o que lhe é pedido.

O processo de adaptação de Hamza Abdelkarim à vida em Barcelona transcorreu de forma positiva, já que ele mora perto da cidade esportiva e mantém total concentração no futebol e na continuidade de sua evolução, ao mesmo tempo em que prefere ficar longe dos holofotes fora de campo.

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