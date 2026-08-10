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Salah TrabzonsporGetty Images

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Com mediação de Salah: os detalhes da proposta do Trabzonspor pela contratação do astro do Al-Hilal saudita

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Acordo de reencontro

O clube Trabzonspor intensifica suas movimentações nas últimas horas para fechar uma das principais transferências da janela, já que o atacante uruguaio Darwin Núñez está muito perto de vestir a camisa da equipe turca, vindo do Al-Hilal, da Arábia Saudita, em uma transação por empréstimo que domina o cenário do futebol.

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Segundo o site turco "61saat", as negociações são conduzidas diretamente pela diretoria do clube, presidida por Ertuğrul Doğan e seu vice Ibrahim Şahinkaya, que intensificaram seus contatos com a direção do Al-Hilal nos últimos dias. Os indícios apontam que as conversas caminham de forma bastante positiva rumo a um acordo definitivo, com as discussões concentradas atualmente na estrutura financeira da transação, depois que o Trabzonspor apresentou um plano de pagamento no valor de 8 milhões de euros pelo empréstimo do jogador.

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Parece que um fator inesperado desempenha um papel decisivo em aproximar as posições: Mohamed Salah. A possibilidade de reunir Núñez a seu ex-companheiro de Liverpool, ao lado de quem jogou por um longo período, teve grande influência para que o atacante uruguaio demonstrasse uma postura positiva diante da oferta turca.

Relatos da imprensa estrangeira confirmam que a transferência de Núñez para o Trabzonspor é apenas uma questão de tempo, e que o clube turco, que já fechou seu acordo inicial com o jogador, trabalha agora para resolver os últimos pontos pendentes com o lado saudita, em meio à expectativa de que o caso seja definido em caráter final durante esta semana, seja pela aprovação ou pela recusa.

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Essa movimentação vem após uma temporada oscilante do atacante de 26 anos com o Al-Hilal, na qual disputou 24 partidas em diferentes competições — o Campeonato Saudita, a Liga dos Campeões da Ásia de Elite e a Copa do Rei —, marcando 9 gols e dando 5 assistências. No entanto, ele ficou ausente dos gramados por 15 semanas a partir da 21ª rodada do campeonato, por causa dos regulamentos de registro de jogadores estrangeiros que o impediram de participar.

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