Com Mazraoui à frente... Três marroquinos disputam uma partida excepcional na Copa do Mundo

Quando soar o apito da fase de 32 da Copa do Mundo de 2026, o confronto entre Marrocos e Holanda não será apenas uma partida de futebol; será uma batalha de identidade, lágrimas de saudade e três corações marroquinos divididos entre o hino da “pátria dos pais” e o da “pátria de nascimento”.

Três nomes de jogadores marroquinos — Nasser Mazraoui, Sofiane Amrabat e Anas Salah El-Din — lutarão contra os holandeses com as ruas de Liderdorp, Hoizen e Amsterdã gravadas em suas memórias.

Os “Leões do Atlante” enfrentam a Holanda, em um confronto que muitos descrevem como o mais equilibrado e emocionante desta fase, mas a verdadeira emoção está na história de três jogadores que escolheram representar o Marrocos contra o país onde viram a luz do dia pela primeira vez.

Mezraoui, com 48 partidas pela seleção, nasceu em Liderdorp, filho de pais marroquinos imigrantes; Amrabat, o capitão do meio-campo com 76 partidas, veio ao mundo em Hoizen; já Salahaddin, com 11 partidas pela seleção, tem Amsterdã como sua cidade natal... Três cidades holandesas e três camisas verdes agora enfrentarão a seleção laranja.

O cenário não é estranho para a seleção do Marrocos. Segundo o“Mundo Deportivo”, dos 26 jogadores da lista para a Copa do Mundo, 19 não nasceram no Marrocos. Esses números refletem a realidade da enorme comunidade marroquina na Holanda, uma das maiores comunidades do país; uma comunidade que passará a noite da partida com o coração dividido: torcendo por seus filhos no campo, mas temendo pelo time de seu país.

Será uma noite excepcional sob todos os aspectos, uma noite em que Mazraoui, Amrabat e Salah Eddine darão tudo de si para estragar a alegria dos antigos vizinhos e amigos de infância... Uma noite em que a saudade se oporá à ambição, e a lealdade, às memórias, sob os holofotes da Copa do Mundo.