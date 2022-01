Com Marinho, Flamengo agora tem os últimos três craques da Libertadores

O atacante Marinho foi anunciado como o primeiro reforço do Flamengo para 2022, após atuar pelo Santos por três temporadas. Pelo Peixe, Marinho foi eleito o melhor jogador da Copa Libertadores de 2020, onde o Santos ficou com o vice-campeonato. Este prêmio é oferecido pela CONMEBOL, e o jogador eleito recebe um anel como "troféu". Este prêmio é diferente do tradicional "Rei da América", organizado pelo jornal El País.

No Flamengo, Marinho se junta aos outros dois últimos vencedores do prêmio da CONMEBOL. Em 2019, na conquista do bicampeonato da Libertadores do Flamengo, Bruno Henrique venceu o prêmio de melhor jogador da Copa Libertadores. O atacante atuou em 13 jogos da campanha, marcando cinco gols e dando cinco assistências. Bruno Henrique marcou os dois gols da vitória do Flamengo sobre o Internacional, no jogo de ida das quartas de final daquela edição. No jogo da volta, Bruno Henrique deu a assistência para o gol de Gabigol, e foi tido como herói da classificação do Flamengo para as semifinais.

Já na edição de 2021, Gabigol conquistou o prêmio de melhor jogador da Libertadores. Mesmo com o vice-campeonato do Flamengo para o Palmeiras, Gabi conseguiu vencer o prêmio após ter sido artilheiro da compeição. O atacante marcou 11 gols em 13 jogos, sendo um deles na grande decisão em Montevidéu. Além dos 11 gols, Gabriel deu também quatro assistências na competição.