Com Marcelo na lista, Real Madrid pode acertar a saída de seis jogadores, diz jornal

Gigante do futebol mundial, o Real Madrid está com pretenções diferentes para esta janela de transferências. O clube merengue parece primeiro querer limpar a casinha antes de focar em contratações no mercado de janeiro na Europa. Apesar de algumas tentativas de reforços, as principais notícias envolvendo time espanhol em relação às movimentações de mercado tem a ver com uma lista de seis jogadores que podem ser negociados neste começo de ano, incluindo um ídolo brasileiro.

Líder do Campeonato Espanhol com oito pontos de vantagem, o Real Madrid está no mercado, pensando na sequência da temporada. Mas diferente de outros anos, as prioridades merengues não são as contratações, apesar das buscas por Kylian Mbappé, do PSG, e Antonio Rudiger, do Chelsea. O clube, primeiro, pretende vender alguns atletas.

O jornal espanhol Marca trouxe a informação de que, neste primeiro momento, o Real Madrid tem seis nomes em uma lista de negociáveis já nesta janela do inverno europeu. O primeiro deles é o lateral-esquerdo Marcelo, que após anos de sucesso no Santiago Bernabéu perdeu espaço na última temporada e não parece fazer parte dos planos de Carlo Ancelotti. O camisa 13 tem chances inclusive de voltar ao futebol brasileiro já nos próximos meses.

Outros três jogadores que também vivem momentos decisivos dentro do clube são Luka Jovic, Mariano Diaz e Eden Hazard. Os três, que ainda não entregaram tudo o que se esperava desde que chegaram ao Real, até fazem parte dos planos de Ancelotti, mas, em caso de uma boa proposta, o clube merengue não dificultaria as negociações.

Por fim, Isco e Gareth Bale, multi campeões pelo Real também podem ser vendidos em breve. Os dois têm contratos próximos de se encerrar e, então, os merengues ainda pretendem que sejam negociados, para darem algum retorno financeiro aos Blancos ao invés de saírem de graça em junho.