Com mais de 30 brasileiros, China retoma liga; entenda os protocolos

Nomes como Paulinho, Renato Augusto e Hulk voltam a entrar em campo quase um semestre depois da paralisação do futebol

A de futebol, nome oficial para o principal campeonato do esporte no país asiático, foi retomada neste final de semana e vai recolocar em campo vários jogadores com passagem de sucesso pelo na década. Primeiro país a interromper o esporte por causa da Covid-19, a volta em meio a um rígido protocolo.



Bastante preocupado em não deixar o vírus voltar a circular amplamente, o governo demandou que fosse mudada a fórmula de disputa do torneio. Os times foram separados em dois grupos: um ficará na cidade de Dalian e outro em Suzhou, ambas na costa leste do país.



Enquanto Dalian está mais próxima das Coreias, Suzhou está localizada próxima a Xangai, uma das principais cidades do país. As duas "bolhas" enfrentam apenas os times hospedados na mesma cidade e minimizam muito os deslocamentos e devem durar até setembro, quando a primeira fase deve ser terminada.



Os quatro melhores de cada grupo vão se classificar para as quartas de final, a ser disputada também nas duas sedes. O campeão assegura vaga no , marcado para acontecer na China, enquanto os três primeiros na tabela geral se classificam para a .



Quem já estreou foi o Guangzhou Evergrande, vencendo por 2 a 0 o Qingdao. O volante Paulinho, dos grandes nomes do certame, deu a assistência para um dos gols da equipe. Anderson Talisca entrou no segundo tempo.



Além deles, uma legião que vai do zagueiro Miranda e do meia Renato Augusto, presentes na última com a Seleção, até nomes mais desconhecidos, como o atacante Johnathan, do Tianjin Teda, retoma os trabalhos a partir desde domingo. Hulk e Oscar são os últimos a entrar em campo com o seu Shanghai SIPG, na segunda.



Ao todo, são 34 jogadores brasileiros presentes na competição, sendo que cinco deles já se naturalizaram chineses. Os últimos foram o meia Ricardo Goulart e o atacante Aloísio - o Boi Bandido - que podem defender o selecionado nacional chinês agora.