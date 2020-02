Com Luxa, Palmeiras flerta com começo de ano mais animador da era Crefisa

Com futebol ofensivo e atuações convincentes, o começo de ano palmeirense empolga os torcedores

O apostou em uma das figuras mais vitoriosas do futebol brasileiro e parece estar colhendo os frutos em 2020. O começo de ano com Vanderlei Luxemburgo, que vem acumulando vitórias, flerta com a possibilidade de ser o mais animador para o torcedor desde o início da era Crefisa, datada de cinco anos atrás.

Com duas goleadas, uma boa atuação em clássico e uma boa vitória sobre a sempre forte , fora de casa, o único momento "baixo" até aqui foi a derrota justa para o Red Bull . O que é pouco perto de um começo que teve até um simbólico título da , na pré-temporada, e mostra um jogo ofensivo que não se viu nos outros anos.



Em termos de resultado, os dez pontos conquistados nos cinco primeiros jogos oficiais só são superados pelo começo de Roger Machado, em 2018. À época, com Lucas Lima chegando para ser o principal reforço, a equipe abriu seu ano com seis vitórias seguidas, mas acabou somando três partidas de jejum, com direito a uma derrota no Derby, em Itaquera, para acabar com a invencibilidade.



No ano passado, Felipão e seus comandados somaram os mesmos dez pontos, mas também tiveram uma decepção jogando no Allianz Parque: outra derrota por 1 a 0 para o , pequena decepção, mas mais marcante que o revés recente frente ao Red Bull.

No número de gols, a diferença também é clara. São dez marcados e apenas dois tomados, ambos no revés em Bragança Paulista. O equilíbrio no saldo é maior até do que o ótimo começo de Roger dois anos atrás, quando os alviverdes marcaram os mesmos dez tentos, mas foram vazados em três oportunidades.



Para confirmar o bom início, no entanto, o sabe que precisará confirmar a "preparação" na disputa da da América. A estreia está marcada para daqui três jogos, no começo de março, contra o Tigre, da . O início de uma nova busca pela "obsessão" da torcida.

Os 5 primeiros jogos do ano na era Crefisa:



2015: 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate - 7 gols marcados e 3 gols sofridos

2016: 1 vitórias, 1 derrota e 3 empates - 5 gols marcados e 4 gols sofridos

2017: 3 vitórias e 2 derrotas - 7 gols marcados e 2 gols sofridos

2018: 5 vitórias - 10 gols marcados e 3 gols sofridos

2019: 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate - 5 gols marcados e 2 gols sofridos

2020: 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate - 10 gols marcados e 2 gols sofridos