Com Lukaku, Cristiano Ronaldo e Ibra, briga por artilharia é uma das emoções da Serie A

Além da disputa acirrada pelo Scudetto, cada um dos três gigantes da Itália conta com um goleador em excelente forma

Ainda que em meio à maior hegemonia da – e de um clube – na história da , o Campeonato Italiano tem conseguido voltar a ter holofotes nobres que pareciam ter abandonado a disputa. Pelo menos desde a última temporada do certame, não faltam emoção, bom futebol... e gols. A edição 2020-21 segue nesta toada e entregando até mais destes elementos.

Após 13 rodadas o Milan vai surpreendendo e lidera com invencibilidade, seguido de perto pelos arquirrivais (2º) e Juventus (3º). Os três gigantes do país prometem uma briga árdua até o fim, com os rivais de Milão sonhando em evitar que a Juve conquiste o Scudetto pelo décimo ano seguido. Em meio à disputa dos clubes, a luta pela artilharia também tem tido destaque à parte.

Cristiano Ronaldo, atual artilheiro, continua quebrando recordes. É quem mais decide pela Juventus e voltou a mostrar isso com os dois gols marcados na goleada sobre o . Chegou a 12 bolas nas redes.

Aos 39 anos, contudo, quem mais tem chamado a atenção é Zlatan Ibrahimovic. O sueco marcou dez vezes em apenas seis jogos disputados e tem a melhor média de gols por minuto: estufa os barbantes a cada 53 minutos.

A boa notícia para o é que a equipe comandada por Stefano Pioli também conta com jovens que estão mantendo o alto nível sem Ibra - lesionado. Ou seja: apesar do grande impacto do atacante, até aqui não parece haver um nível preocupante de dependência – o que também ficou claro na vitória por 2 a 0 sobre o , na qual os Rossoneri ainda marcaram o gol mais rápido da história do Campeonato Italiano.

Pelo lado da Internazionale de Milão, Lukaku segue como grande opção ofensiva. O belga já vinha de uma grande temporada passada pelos Nerazzurri, inclusive superando e igualando, respectivamente, marcas estipuladas por Adriano Imperador e Ronaldo Fenômeno no clube. O problema é que os títulos não vieram, com o agravo de um vice na e da eliminação na fase de grupos da Champions já nesta temporada.

Lukaku não é consagrado como Cristiano Ronaldo ou Ibrahimovic, mas tem ao seu favor o fator idade: aos 27 anos, se encontra no máximo de suas capacidades. Nesta Serie A, já são 11 gols, o último deles em pênalti decisivo para a vitória por 2 a 1 sobre o Spezia, que deixa os Nerazzurri apenas a um ponto do Milan.

Cristiano tem ao seu favor a regularidade goleadora de alto nível e uma Juventus acostumada a ser campeã italiana, Ibrahimovic vai superando as expectativas assim como o seu Milan e Lukaku vai apresentando um nível de excelência absurdo em suas tentativas – segundo a Opta Sports é quem mais converte seus chutes em gol (34.3%) dentre os atletas com pelo menos cinco tentos. Vale destacar que a segue com Ciro Immobile, o Chuteira de Ouro da última temporada.

Aparentando ter voltado aos dias em que a disputa pelo título não é exclusividade de um time só, a Serie A italiana também vê na briga pela artilharia uma das suas grandes histórias da temporada.