Com Luis Castro, Botafogo inicia 2022 de vez e mais esperançoso que nunca

O torcedor botafoguense sabia que a temporada de futebol do clube não começaria, pra valer, assim que o time entrasse em campo em janeiro de 2022. Em meio à transição para a SAF, marcada também pela demissão do técnico Enderson Moreira, o empresário John Textor deixou claro que o Plano A era ter Luís Castro como treinador do Alvinegro. A negociação com o português não foi fácil, houve até quem desdenhasse do clube da Estrela Solitária, mas Castro acertou com o Botafogo e sua primeira entrevista coletiva como técnico do Glorioso foi um grande sopro de esperança.

Muita coisa foi dita na sala de imprensa do Estádio Nilton Santos. Houve o tom realista, de reconhecimento que a estrutura atual não é compatível com o que se espera de um clube como o Botafogo, mas também houve a promessa de uma solução a curto prazo para um bom local onde os treinos possam ser realizados em condições melhores (nos últimos anos, o time profissional treinava no campo anexo de seu estádio, situação criticada por muitos), além da promessa futura da construção de um centro de treinamentos.

Houve a confirmação de que o projeto de Luís Castro, que assinou contrato de dois anos, é de longo prazo mas com a consciência de que resultados imediatos também serão importantes. John Textor também confirmou que o Botafogo ainda busca três reforços nesta janela de transferências – o clube já fez contratações para o time titular, sendo algumas delas, como a de Patrick de Paula, em valor recorde.

Ainda sobre reforços, Luís Castro lembrou que hoje o Alvinegro busca jogadores importantes para seus clubes na Europa (como o israelense Eran Zahavi, do PSV holandês) e que, pelo fato de a temporada europeia ainda estar em curso, isso chega a ser um fator que dificulta no momento.

De qualquer forma, junte tudo isso em uma receita e você verá o torcedor botafoguense mais esperançoso do que nunca. Seja para o que vem em 2022, cujo planejamento ainda não mira oficialmente grandes títulos, mas especialmente para os próximos anos. Esta esperança rara é motivada pelas contratações que o clube vem fazendo, pela promessa de uma estrutura à altura do nome da instituição, e também pelo que representa a chegada de Luís Castro.

O ânimo não é por se tratar de mais um português no futebol brasileiro, mas pelo fato de o Botafogo ter conseguido, por exemplo, vencer uma disputa com o Corinthians para conseguir o seu treinador. Um treinador que, acima de tudo, sempre foi sua primeira opção. Se você, botafoguense ou não, acompanha futebol há tempos, pare e pense: qual foi a última vez que um treinador chegou ao clube da Estrela Solitária trazendo consigo aquela esperança que é comum de se ver em outros clubes? Os últimos técnicos que chegavam ao Alvinegro sempre vinham com a sensação de serem apenas mais um. Não animavam os torcedores.

Luís Castro anima os torcedores porque o discurso em torno do clube tem animado os torcedores. Um discurso bem diferente do que vinha sendo repetido década atrás de década, como um looping inesgotável. A SAF acabou de chegar, mas a mentalidade parece já ter mudado dentro do Botafogo.

“O espírito vencedor está associado”, disse Luís Castro em sua apresentação. O português, além dos conceitos modernos em relação ao esporte, passou a impressão de ser um comunicador hábil e preocupado com a qualidade da informação que passa a quem está no seu entorno. Tatiquês à parte, isso é fundamental.

A primeira entrevista de Luís Castro como técnico do Botafogo teve o reconhecimento de uma estrutura de clube que, hoje, não é a ideal, mas também a promessa de Textor de encontrar um lugar onde o time profissional possa treinar nas melhores condições antes de ter um centro de treinamento da melhor qualidade. Não houve a promessa vazia de títulos rápidos, mas de uma construção sólida que possa voltar a fazer do Alvinegro a potência que um dia o clube já foi. Luís passou segurança em seu discurso e confiança em seus métodos.

“Se conseguirmos colocar o Botafogo novamente no caminho do sucesso, é uma marca que ficará muito forte. Chegar no Porto e ser campeão no time B foi mais um treinador a ser campeão. Mesma coisa no Shakhtar e no Al Duhail. Agora, chegar ao Botafogo e conseguir estar na família do Botafogo, que quer construir e colocar o Botafogo no caminho, é uma marca diferente. Isso foi decisivo para a minha decisão. Estar num clube que teve Garrincha, Jairzinho... aqueles jogadores que vimos como menino. Não foi uma escolha difícil. Foi consciente e acertada”, disse o luso.

No geral, o tom foi de pés no chão dentro das novas possibilidades do Botafogo. Mas já é o bastante para fazer um torcedor (especialmente um que espera, há tanto tempo, com uma realidade melhor que brilharecos espaçados e lutas contra rebaixamento) se permitir sonhar.

Luís Castro enfim começa o seu trabalho como treinador do Botafogo. A temporada inicia 2022 de vez e mostrando um alvinegro mais esperançoso que nunca.