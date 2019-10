Com lesões constantes, Bale pede que Real não divulgue seus boletins médicos

Gareth Bale, jogador do Real Madrid, solicitou que o clube não publique nenhum boletim médico de seus problemas clínicos

Gareth Bale sempre foi um jogador diferente do resto. Desde que chegou ao , o galês, tanto para o bem quanto para o mal, não passou despercebido. Agora ele deu outro passo. Desde que ele se lesionou com sua seleção após a partida contra a na última parada das seleções, pouco ou nada se sabe sobre o estado do atacante.

E se nada se sabe, é por vontade expressa do próprio jogador de futebol. Bale pediu à equipe da capital da que não publicasse seu boletim médico, algo bastante comum nos clubes quando um de seus jogadores se machuca. Essa prática, que consiste em explicar o que o jogador em questão sofre e por quanto tempo ele ficará afastado, não agrada a Bale. Portanto, pediu ao clube da Concha Espina que não detalhasse sua lesão ou a extensão da mesma.

As lesões são constantes desde que o ex- chegou aoo Santiago Bernabéu. Nas sete temporadas em que vestiu branco, Bale se machucou mais de 20 vezes, o que não é comum para um jogador, ainda mais com a sua categoria.

Uma das obsessões do atacante merengue é que seus ferimentos não sejam conhecidos em detalhes. Quando sentir algum desconforto, mesmo que pequeno, ele vai parar. Isso acontece para não causar lesões graves.

É por isso que ele ordena ao Real Madrid que sua parte médica não seja conhecida, uma vez que é protegida pela Lei de proteção de dados e pela confidencialidade dos dados entre um médico e seu paciente, exceto por seu próprio consentimento. Por isso, a última parte médica conhecida de Bale é de 5 de janeiro e a anterior é em setembro de 2017. Dos últimos seis problemas sofridos pelo atacante galês, apenas dois tiveram o diagnóstico divulgado.