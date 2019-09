Com lesão na coxa, Danilo é cortado da Seleção; Tite chama substituto nesta sexta

Comissão técnica recebeu o aviso da Juventus e lateral não estará nos jogos contra Senegal e Nigéria

O técnico Tite ganhou um problema para os confrontos Global Tour contra e , no mês de outubro. Com lesão na coxa esquerda, Danilo, da , precisou ser cortado da lista de convocados.

A comissão técnica da Seleção recebeu o aviso do time italiano nesta quinta-feira(26) e se prepara para chamar o substituto. A ideia é trazer uma novidade. Com isso, Fagner, do , opção natural do treinador, não deve ser chamado.

Danilo, com lesão na coxa, cortado da Seleção. Comissão técnica da Seleção reluta para chamar Fagner. Atleta já é conhecido de Tite e a ideia é observar um novo nome. — Raisa Simplicio (@simpraisa) September 26, 2019

Tirando o capitão, Daniel Alves, que já tem 36 anos, Tite encontra dificuldades para achar um nome na posição. Treinador apostou alto em Danilo que ainda não correspondeu. Fagner aparece como o atleta que mais agradou, mas ainda assim, uma novidade é esperada pelo comandante.