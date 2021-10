Com lesão na costela, Daniel desfalca o Internacional nas próximas partidas

O goleiro tem sido um dos destaques do time treinado por Diego Aguirre

O departamento médico do Internacional informou no final da tarde desta segunda-feira que o goleiro Daniel sofreu uma fissura em uma das costelas e por isso ficou de fora do jogo contra o Palmeiras.

Daniel vai desfalcar o time por, pelo menos, dois jogos, contra o Red Bull Bragantino, na próxima quinta-feira, e contra o Corinthians, no domingo.

O goleiro tem sido um dos destaques do time treinado por Diego Aguirre. Foi com o treinador uruguaio que Daniel se consolidou como titular da meta colorada, desbancando os experientes Marcelo Lomba e Danilo Fernandes. Este último, por falta de espaço, acabou se transferindo para o Bahia.

Com a ausência de Daniel, o técnico Diego Aguirre vai manter na meta Marcelo Lomba, que já atuou no domingo contra o Palmeiras como titular.

O contrato de Marcelo Lomba com o Inter está acabando no final deste ano. O atleta não deverá ter o seu vínculo renovado para a próxima temporada.