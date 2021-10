Com lesão confirmada, Bruno Henrique aumenta problemas do Flamengo para jogo com Juventude

Rubro-Negro tem DM cheio, jogadores nas seleções e um suspenso

Querendo alcançar o topo da tabela do Campeonato Brasileiro em busca do tricampeonato seguido, o Flamengo tem enfrentado muitos problemas com desfalques. Além dos jogadores servindo as seleções nacionais, o departamento médico do Rubro-Negro está cheio e indicando problemas para o jogo contra o Juventude.

O Flamengo tem sido um dos times que mais está sofrendo com lesões nesta edição do Brasileirão. Neste momento, com mais dois recém-chegados, o departamento médico do clube carioca já conta com seis jogadores, sendo a maioria sem previsão de retorno.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Além dos quatro que já perderam jogos anteriores (David Luiz, Gustavo Henrique, Diego Alves e Diego), o Flamengo confirmou mais duas lesões. A primeira delas, confirmando o diagnóstico da seleção uruguaia, o clube informou que Giorgian Arrascaeta está com um problema na coxa.

Outro que também vai para tratamento é o atacante Bruno Henrique, que ficou fora do último jogo, a vitória contra o Fortaleza, por 3 a 0, no sábado (9). Segundo o Flamengo, os exames do camisa 27, assim como com Arrascaeta, apontaram uma lesão na coxa esquerda.

Assim, o departamento médico do Rubro-Negro está assim:

Bruno Henrique: lesão na coxa esquerda - sem previsão de retorno

lesão na coxa esquerda - sem previsão de retorno Arrascaeta: lesão na coxa - sem previsão de retorno

lesão na coxa - sem previsão de retorno Diego Alves: trauma no pé na véspera do último jogo - será reavaliado

trauma no pé na véspera do último jogo - será reavaliado David Luiz: lesão no adutor da coxa esquerda - sem previsão de retorno

lesão no adutor da coxa esquerda - sem previsão de retorno Gustavo Henrique: edema na coxa - será reavaliado

edema na coxa - será reavaliado Diego: edema na panturrilha - será reavaliado

Além destes seis, Gabigol, Everton Ribeiro e Isla, que estão servindo as suas seleções (Brasil e Chile), e Vitinho, suspenso, completam a lista de desfalques para o jogo contra o Juventude, nesta quarta-feira (13), às 19h (de Brasília). Dos nove reforços, ao menos os três que estão disputando as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 são esperados para o jogo seguinte, no domingo (17), às 20h30 (de Brasília) contra o Cuiabá. No departamento médico, as evoluções serão acompanhadas caso a caso.