A seleção saudita sub-17 perdeu para o Uruguai por 3 a 2 nesta quinta-feira, no estádio Aspire Zone, em Doha, capital do Catar, pela primeira rodada do Grupo D da Copa do Mundo Sub-17.
Faris Bushaqra abriu o placar para a Arábia Saudita aos 38 minutos de jogo, em cobrança de pênalti precisa que superou o goleiro Luis Machin.
No entanto, Pablo Barreiro, jogador do Uruguai, conseguiu empatar dois minutos antes do fim do tempo regulamentar da primeira etapa, ao aproveitar um rebote da defesa saudita na entrada da área e chutar forte para o gol. O goleiro Abdullah Al-Mas falhou na tentativa de defesa.
Mas Faris Bushaqra seguiu brilhando e recolocou a Arábia Saudita em vantagem aos 58 minutos, novamente de pênalti, marcado a favor da equipe saudita depois que o árbitro recorreu ao VAR.
Aos 68 minutos, outro erro saudita resultou no gol de empate do Uruguai: Jawad Al-Hashem, jogador da Arábia Saudita, mandou a bola contra a própria meta.
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O golpe final uruguaio veio a apenas quatro minutos do fim, mais precisamente aos 86, quando Facundo Rodríguez marcou o terceiro gol da seleção sul-americana.
Facundo marcou de maneira curiosa. Ele arriscou um chute de muito longe, e o goleiro saudita Abdullah Al-Mas tentou a defesa de forma equivocada, vendo a bola morrer em suas redes de maneira surpreendente.
Com a derrota, a seleção saudita sub-17 ficou na terceira colocação do Grupo D, sem pontos, à frente apenas no saldo de gols do Haiti, que ocupa o quarto e último lugar.
Já o Uruguai chegou à segunda posição da chave, com 3 pontos, atrás da líder França apenas no saldo de gols.
A seleção francesa sub-17 havia estreado no grupo com vitória por 3 a 1 sobre o Haiti, também nesta quinta-feira, assumindo a liderança.
O próximo compromisso da seleção saudita sub-17 será contra a França, no próximo domingo, e a equipe precisa de um resultado positivo para manter vivas as chances de classificação para a fase seguinte.
A partida trouxe de volta as lembranças da estreia da Arábia Saudita na Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México, quando enfrentou o Uruguai, em 16 de junho passado.
Aquele jogo terminou empatado por 1 a 1. A Arábia Saudita esteve à frente no placar com gol de Abdulelah Al-Amri aos 41 minutos, até que Maximiliano Araújo empatou a dez minutos do fim.
Aquela foi a melhor partida da Arábia Saudita no Mundial dos Estados Unidos, Canadá e México. Depois, a equipe perdeu para a Espanha por 4 a 0 e empatou sem gols com Cabo Verde, despedindo-se da Copa na fase de grupos, como lanterna do Grupo H, com apenas dois pontos.