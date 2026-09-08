O Al-Qadisiyah reviveu o histórico negativo de seu rival Al-Ahli na Liga Roshn Saudita, após apenas um tempo da partida entre as duas equipes nesta temporada.

O Al-Ahli visitou o Al-Qadisiyah nesta terça-feira, no estádio Príncipe Mohammed bin Fahd, em Dammam, pela sexta rodada da Liga Roshn Saudita.

O Al-Qadisiyah encerrou o primeiro tempo da partida vencendo o Al-Ahli por 3 a 0, com dois gols marcados pelo meio-campista holandês Tijjani Reijnders, enquanto o lateral-direito Mohammed Abu Al-Shamat marcou o terceiro gol.

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Segundo a rede de estatísticas "Opta", esta foi a quarta vez que o Al-Ahli fica atrás por três gols ao fim do primeiro tempo, desde o início da era profissional na Liga Roshn, com o começo da temporada 2008-2009.

O Al-Hilal foi a última equipe a fazer isso, na temporada passada da Liga Roshn, quando saiu na frente do Al-Ahli no primeiro tempo por 3 a 0, na terceira rodada, antes de o Al-Ahli conseguir empatar em 3 a 3 antes do fim da partida.

Além do Al-Hilal, os clubes Al-Raed e Al-Taawoun conseguiram sair na frente do Al-Ahli por três gols antes do fim do primeiro tempo na história da Liga Roshn, tornando o Al-Qadisiyah a quarta equipe a fazer isso.

Vale lembrar que o Al-Qadisiyah conseguiu vencer todas as suas sete partidas em que encerrou o primeiro tempo com vantagem de 3 gols ou mais, na história de suas participações na liga saudita.