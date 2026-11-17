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Ali Lajami, zagueiro do Al-Hilal, entrou para uma lista negra na seleção saudita após sua atuação negativa no amistoso contra o Uzbequistão.

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A seleção saudita enfrentou o Uzbequistão nesta terça-feira, no Estádio Jassim bin Hamad, em Doha, capital do Catar , em seu segundo amistoso durante a atual Data Fifa.

A seleção saudita terminou o primeiro tempo perdendo por 2 a 1, e o técnico grego Georgios Donis decidiu fazer 6 substituições no início da segunda etapa, entre elas a entrada de Ali Lajami no lugar de Abdulelah Al-Amri, zagueiro do Al-Nassr.

Também entraram o goleiro Abdulquddus Atiah no lugar de Hamed Al-Shanqiti, os laterais Nawaf Boushal e Faris Abdi nas vagas de Saud Abdulhamid e Moteb Al-Harbi, Mukhtar Ali no meio-campo no lugar de Abdullah Al-Khaibari e Abdullah Al-Hamdan no ataque, substituindo Firas Al-Buraikan.

No entanto, Lajami complicou ainda mais a situação da seleção saudita ao ser expulso diretamente aos 50 minutos de partida, por uma entrada violenta em um jogador do Uzbequistão no meio-campo.

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Donis foi obrigado a fazer uma nova mudança na zaga para compensar a expulsão de Lajami, o que reduziu o poder ofensivo da equipe: aos 57 minutos, colocou Abdullah Al-Khateeb, zagueiro do Al-Ettifaq, no lugar de Ahmed Al-Ghamdi, ponta do Al-Ittihad.

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Foi a primeira expulsão de Ali Lajami pela seleção saudita, o que o coloca em uma lista negra. O cartão veio em sua 27ª partida desde que foi convocado pela primeira vez para a seleção saudita, em novembro de 2019, sob o comando do técnico francês Hervé Renard.

A expulsão, porém, não foi a primeira da carreira de Lajami de modo geral, já que ele recebeu dois cartões vermelhos por seu ex-clube, o Al-Nassr, ambos na Liga dos Campeões da Ásia.

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A primeira e mais famosa expulsão aconteceu em 19 de outubro de 2021, no confronto contra seu atual clube, o Al-Hilal, pela semifinal da Liga dos Campeões da Ásia, que terminou com derrota por 2 a 1.

Cerca de dois anos depois, mais precisamente em 27 de novembro de 2023, Lajami voltou a ser expulso pelo Al-Nassr, no duelo contra o Persepolis, do Irã, pela quinta rodada da fase de grupos, que terminou empatado sem gols.

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Antes do Al-Nassr, o zagueiro saudita recebeu um único cartão vermelho pelo Al-Khaleej, em 10 de dezembro de 2016, na vitória por 4 a 2 sobre o Al-Fateh, pela 12ª rodada da Liga Roshn.

Lajami é considerado uma peça fixa nas convocações da seleção saudita desde a chegada do técnico grego Georgios Donis. O jogo contra o Uzbequistão foi o oitavo dele sob o comando do treinador, e o defensor só ficou de fora da 27ª edição da Copa do Golfo Árabe (Khaleeji 27), por lesão.

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Vale lembrar que, com essa partida, a seleção saudita encerrou sua preparação em Doha, capital do Catar, durante a atual Data Fifa. O duelo contra o Uzbequistão foi o segundo da equipe, após a vitória por 3 a 2 sobre a Coreia do Sul na última sexta-feira.