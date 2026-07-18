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Ahmed Mansy

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Com lágrimas nos olhos... Ex-campeão mundial pede ajuda a Trump para assistir à final da Copa do Mundo

Espanha x Argentina
Espanha
Argentina
Copa do Mundo
J. Capdevila
Espanha
Argentina
EUA

Uma nova crise surge antes da grande final

O ex-campeão da Copa do Mundo pediu ajuda ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para poder assistir à final da edição atual do torneio, entre Espanha e Argentina.

A seleção espanhola enfrenta a argentina amanhã, domingo, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, na final da Copa do Mundo.

Juan Capdevila, ex-jogador da seleção espanhola com a qual conquistou a Copa do Mundo de 2010 na África do Sul, publicou um comunicado em sua conta oficial no site “X”, pedindo que Trump intervenha para ajudá-lo a assistir à final.

Capdevila escreveu em seu tuíte, no qual se dirigiu ao presidente dos EUA: “Preciso de ajuda. Acabaram de me informar que não posso viajar para assistir à final com meus filhos, porque meu pedido de autorização eletrônica de viagem foi recusado”, acompanhado de emojis de lágrimas.

Ele perguntou: “Alguém pode me ajudar com isso? Vocês nem imaginam o quanto eu estava animado para estar lá com todos os meus companheiros da seleção de 2010 e com essa equipe para torcer por eles”.

Copa do Mundo
Espanha crest
Espanha
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Ele acrescentou: “Não acredito que estejam me impedindo de entrar nos Estados Unidos e que vou perder um momento como esse com meus filhos, que adoram futebol”.

E concluiu: “Se alguém souber como resolver esse problema, ficarei eternamente grato”.

Vale lembrar que a partida entre Espanha e França nas semifinais, na última terça-feira, contou com a presença de algumas lendas que contribuíram para a conquista da “La Roja” na Copa do Mundo de 2010, como Carles Puyol, Sergio Ramos, Iker Casillas e Xavi Hernández.

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