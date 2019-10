Com jogadores do G-4, seleção olímpica mexe com briga por vaga na Libertadores

Nomes como Pedrinho e Antony serão desfalques no Brasileirão, que será afetado pela convocação de Jardine

A convocação de jogadores que atuam no para a seleção brasileira foi um dos temas que mais renderam críticas a Tite na convocação feita para os amistosos de outubro, contra e . Como a CBF não interrompe os seus campeonatos nacionais durante as Datas Fifa de jogos entre seleções, o resultado é que equipes brasileiras ficam desfalcadas de seus melhores nomes quando a camisa canarinho entra em campo. O que deveria ser motivo de orgulho acaba se tornando um lamento.

Ainda que não seja uma culpa sua, e sim dos seus superiores que montam e aprovam os calendários, nesta sexta-feira (25) Tite não chamou nenhum jogador de times brasileiros para os amistosos de novembro contra e . Chegou até a brincar com a situação, relatando uma conversa tida com um torcedor do Flamengo que lhe pediu a convocação do meio-campista Gerson. Mas pouco importou a atitude de Tite, uma vez que André Jardine, treinador da seleção olímpica, convocou 11 jogadores de equipes brasileiras para tomarem parte do Torneio de Tenerife – que será realizado entre 11 e 17 de novembro, na .

A lista de Jardine conta com jogadores de -PR (Anderson e Bruno Guimarães), (Walce e Antony), (Phelipe e Matheus Henrique), (Guga), (Caio Henrique), (Pedrinho) e (Artur) dentre os clubes da primeira divisão. Todos ainda disputam coisas importantes, desde vaga na Libertadores até fuga contra o rebaixamento. Na , a ainda sonha com um retorno à elite e teve o goleiro Ivan chamado.

O período que compreende a apresentação dos jogadores (11/11) até o que pode ser o compromisso final, caso a equipe de Jardine chegue à decisão (17/11), coincide com a 33ª rodada do Brasileirão e com dois compromissos da Ponte Preta: o goleiro Ivan, titular da , vai desfalcar os campineiros em jogos contra e CRB, time que também busca uma vaga entre os quatro primeiros colocados da Série B.

Desfalques importantes no Brasileirão

Já no Brasileirão, os times que tiveram jogadores importantes convocados serão prejudicados em duelos importantes – que podem decidir vagas em competições continentais ou até mesmo rebaixamento.

O Corinthians, na briga por uma vaga direta na fase de grupos da próxima Libertadores, não terá o seu principal criador de jogadas (foram 34, segundo a Opta) e vice-artilheiro (4 gols) contra o , no que pode ser um confronto direto pelo G4 dependendo do que aconteça até lá.

A partida entre Fluminense e Atlético-MG não deverá contar com o embate direto entre o lateral-esquerdo Caio Henrique (Fluminense) com o lateral-direito Guga (Atlético). O jogador do Tricolor é quem mais desarma (44) e também é um dos principais criadores do time treinado por Marcão, enquanto Guga é o líder de assistências do (4).

Contra o , o Bahia – outro time com sonho de Libertadores – não terá Artur, atacante que mais deu passes para finalizações pelo time de Roger Machado (45).

Um dos principais meio-campistas para ditar o ritmo do jogo gremista, time que agora tem como meta conseguir sua vaga na próxima Libertadores, Matheusinho não enfrenta o , enquanto o Athletico não terá Bruno Guimarães, talvez o seu melhor jogador, diante do .

E se Walce ainda não foi muito usado no São Paulo, Antony é um dos nomes mais importantes e não estará disponível no clássico contra o . Os rivais também disputam a parte de cima do Brasileirão e ocupam atualmente o G4. A disputa pelas vagas na Libertadores será a briga mais afetada pelos compromissos do time sub-23 brasileiro.

Vale destacar que jogos da seleção olímpica não contam como Data Fifa. Até lá, os treinadores dos times citados aqui terão que encontrar soluções em meio à certeza de desfalques.

*Números entre parênteses correspondem até a 27ª rodada.